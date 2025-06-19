Заборонений плід: чи справді Адам і Єва з’їли яблуко, і чому ми так думаємо

Заборонений плід Адама та Єви точно не був яблуком, стверджують вчені

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Історія про Адама, Єву та заборонений плід з Едемського саду міцно вкарбувалася у світову культуру. Однак, попри поширене уявлення, Біблія жодним словом не згадує, що цим загадковим плодом було саме яблуко. Наукові дослідження та лінгвістичний аналіз проливають світло на те, як звичайна помилка могла породити один із найстійкіших міфів.

Про це пише T4

Таємниця райського дерева: що каже Біблія?

Святе Письмо, описуючи першородний гріх, доволі туманно говорить про «плід з дерева пізнання добра і зла», не уточнюючи його вигляду чи назви. Це відкриває простір для різноманітних інтерпретацій, які з’являлися протягом століть. Богослови та вчені пропонували різні версії: від інжиру та винограду до граната. Утім, сучасні дослідники одностайні — це точно було не яблуко.

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То звідки ж взялося це стійке переконання? Виявляється, причина криється не в теології, а у… мовознавстві!

Як «зло» перетворилося на «яблуко»: лінгвістична плутанина

Найпопулярніша теорія пов’язує появу яблука у цій історії з хибним перекладом. У латинській мові слово «malum» має подвійне значення: воно може означати як «яблуко», так і «зло». Ця співзвучність, імовірно, зіграла ключову роль у тому, що саме яблуко стало символом забороненого плоду.

Перші зображення яблука в контексті гріхопадіння з’явилися лише у XII столітті у Франції. Цікаво, що старофранцузьке слово «pom» спочатку було загальним терміном для будь-якого фрукта, але з часом стало позначати саме «яблуко». Ці лінгвістичні зміни, ймовірно, і призвели до того, що культурна асоціація яблука із забороненим плодом міцно закріпилася у Західній традиції, ставши набагато популярнішою за оригінальний біблійний опис. Таким чином, звичайна гра слів та еволюція мови змінили одну з найвідоміших біблійних історій.

Нагадаємо, дедалі більше науковців вважають, що Мойсей міг отримати 10 заповідей не на горі Синай у Єгипті, а на вершині Джабаль аль-Лавз у Саудівській Аравії. Дослідник Джоел Річардсон переконаний: ця віддалена вершина більше відповідає біблійним описам, ніж традиційна локація на Синайському півострові в Єгипті.

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