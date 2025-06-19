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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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879
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Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ замість Драпатого

Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Геннадій Шаповалов

Геннадій Шаповалов

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Його попередник — генерал Михайло Драпатий — керував Сухопутними військами пів року. Драпатий 1 червня заявив, що подав рапорт про відставку.

Причиною відставки він назвав російський удар по навчальному центру ЗСУ, внаслідок якого загинуло 12 людей і 60 дістали поранення.

11 червня Драпатий заявив, що завершив виконання обов’язків на посаді командувача Сухопутних військ.

Хто такий Геннадій Шаповалов

Що відомо про Геннадія Шаповалова, детальну біографію читайте у цій статі.

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