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- Війна
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Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ замість Драпатого
Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Його попередник — генерал Михайло Драпатий — керував Сухопутними військами пів року. Драпатий 1 червня заявив, що подав рапорт про відставку.
Причиною відставки він назвав російський удар по навчальному центру ЗСУ, внаслідок якого загинуло 12 людей і 60 дістали поранення.
11 червня Драпатий заявив, що завершив виконання обов’язків на посаді командувача Сухопутних військ.
Хто такий Геннадій Шаповалов
У 2019-2014 рр. командував 59-ю ОМПБр ім. Якова Гандзюка.
У 2022-му Шаповалов став начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ
У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
Влітку 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.
У квітні 2024 року був призначений командувачем військ оперативного командування «Південь»
У січні 2025-го Шаповалов очолив українську команду в місії НАТО по координації західної військової допомоги Україні.
Що відомо про Геннадія Шаповалова, детальну біографію читайте у цій статі.