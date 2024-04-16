В ОК "Південь" – новий командувач: що про нього відомо

Геннадій Шаповалов пройшов всі сходинки військової кар’єри – від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначений бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк сьогодні, 16 квітня, представив особовому складу оперативного командування новопризначеного командира.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ представив особовому складу новопризначеного командира / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Шаповалов замінить на цій посаді генерал-майора Андрія Ковальчука, якого призначили на посаду начальника Військової академії в Одесі.

Що відомо про Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само – з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов всі сходинки військової кар’єри – від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

"Із великою вдячністю за потужну роботу Андрія Трохимовича (Ковальчука) я прийняв посаду командувача оперативного командування "Південь". Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!" – сказав Геннадій Шаповалов.

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ і призначив замість нього Юрія Содоля. Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із посади із ЗМІ.

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