Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт / © скриншот с видео

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Президент США Дональд Трамп примет решение по Ирану в течение следующих двух недель.

Об этом сообщила на брифинге в четверг, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, вмешиваться или нет, в течение следующих двух недель», — процитировала она заявление американского лидера.

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Пресс-секретарь Белого дома объяснила, что этим заявлением Дональд Трамп хотел бы прекратить спекуляции в СМИ относительно принятых решений президентом и относительно того, будут ли Соединенные Штаты непосредственно вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что хозяин Белого дома уже одобрил план возможной атаки на Иран.

Как известно, президент США не впервые использует дедлайн для принятия важных решений продолжительностью две недели.

Последний раз именно две недели он давал 28 мая президенту России Владимиру Путину на то, чтобы убедиться, что государство-агрессор действительно стремится к прекращению огня.

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Впоследствии американские журналисты подсчитали, что с апреля этого года Трамп аж трижды определял такой срок для того, чтобы решить вопрос войны в Украине.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что представители США и Ирана несколько раз разговаривали по телефону на фоне атак Израиля, которые начались 13 июня. Собеседники пытались найти дипломатическое решение конфликта.