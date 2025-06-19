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Почему на самом деле Трамп раньше времени покинул саммит "Большой семерки" — Financial Times
Президент США не хотел общаться с некоторыми европейскими лидерами.
Решение президента США Дональда Трампа заблаговременно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде на самом деле не было связано с необходимостью решить конфликт между Израилем и Ираном.
Об этом пишет британское издание Financial Times.
Со ссылкой на информированные источники издание сообщило, что причиной внезапного возвращения Трампа в Вашингтон стало его нежелание общаться с некоторыми европейскими лидерами.
Как известно, второй день саммита предусматривал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский президент якобы не проявлял интереса к переговорам с украинским лидером.
Кроме того, у Дональда Трампа вызвал раздражение визит президента Франции Эммануэля Макрона в Гренландию, где он остановился по дороге на саммит «Большой семерки». Это был первый визит иностранного лидера на остров, о желании завладеть которым неоднократно заявлял президент США.
На следующий день после этого визита Макрон заявил о готовности Франции к участию в совместных учениях, направленных на усиление безопасности в Гренландии.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение, что Дональд Трамп умышленно преждевременно покинул саммит «Большой семерки», чтобы не встречаться с Владимиром Зеленским
Напомним, президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили в телефонном разговоре саммит «Большой семерки», упомянув о визите Зеленского