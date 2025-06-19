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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Путин и Си Цзиньпин обсудили саммит G7 и вспомнили Зеленского — детали

По словам Ушакова, разговор в основном крутился вокруг «напряженностей» в отношениях между участниками саммита «Большой семерки».

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Путин и Си Цзиньпин обсудили саммит G7 и вспомнили Зеленского — детали

Путин пообщался с Си Цзиньпином / © Associated Press

Сегодня, 19 июня, президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Стороны обсудили итоги состоявшегося в Канаде саммита G7, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, значительная часть разговора была посвящена «напряженностям» в отношениях между участниками саммита G7. Эти разногласия якобы стали особенно заметны на фоне досрочного отъезда президента США Дональда Трампа, что лишило украинского лидера Владимира Зеленского шанса провести с ним переговоры по поставкам вооружения и другим важным вопросам.

«Оба лидера проанализировали результаты саммита G7 и отметили проблемы во взаимодействии между его участниками», — сообщил Ушаков журналистам.

Кроме того, обсуждение коснулось эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Лидеры также уделили внимание развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в рамках БРИКС. Разговор длился примерно один час.

Напомним, в Кремле прокомментировали участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7. Юрий Ушаков заявил, что для Зеленского этот саммит был якобы неудачным.

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