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Путин и Си Цзиньпин обсудили саммит G7 и вспомнили Зеленского — детали
По словам Ушакова, разговор в основном крутился вокруг «напряженностей» в отношениях между участниками саммита «Большой семерки».
Сегодня, 19 июня, президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Стороны обсудили итоги состоявшегося в Канаде саммита G7, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters.
По словам советника Путина Юрия Ушакова, значительная часть разговора была посвящена «напряженностям» в отношениях между участниками саммита G7. Эти разногласия якобы стали особенно заметны на фоне досрочного отъезда президента США Дональда Трампа, что лишило украинского лидера Владимира Зеленского шанса провести с ним переговоры по поставкам вооружения и другим важным вопросам.
«Оба лидера проанализировали результаты саммита G7 и отметили проблемы во взаимодействии между его участниками», — сообщил Ушаков журналистам.
Кроме того, обсуждение коснулось эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Лидеры также уделили внимание развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в рамках БРИКС. Разговор длился примерно один час.
Напомним, в Кремле прокомментировали участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7. Юрий Ушаков заявил, что для Зеленского этот саммит был якобы неудачным.