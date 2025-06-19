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Путін і Сі Цзіньпін обговорили саміт G7 і згадали Зеленського — деталі
За словами Ушакова, розмова здебільшого крутилася навколо «напруженостей» у стосунках між учасниками саміту «Великої сімки».
Сьогодні, 19 червня, президент Росії Володимир Путін поспілкувався телефоном з очільником Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили підсумки саміту G7, що відбувся в Канаді, а також ситуацію на Близькому Сході.
Про це повідомляє reuters.
За словами радника Путіна Юрія Ушакова, значна частина розмови була присвячена «напруженостям» у стосунках між учасниками саміту G7. Ці розбіжності нібито стали особливо помітними на тлі дострокового від’їзду президента США Дональда Трампа, що позбавило українського лідера Володимира Зеленського шансу провести з ним переговори щодо поставок озброєння та інших важливих питань.
«Обидва лідери проаналізували результати саміту G7 та наголосили на проблемах у взаємодії між його учасниками», — повідомив Ушаков журналістам.
Крім того, обговорення торкнулося ескалації збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Лідери також приділили увагу розвитку двосторонніх відносин та співпраці в межах БРІКС. Розмова тривала приблизно одну годину.
Нагадаємо, у Кремлі прокоментували участь президента України Володимира Зеленського в саміті G7. Юрій Ушаков заявив, що для Зеленського цей саміт був нібито невдалим.