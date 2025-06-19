На Зеленського чекають на саміті лідерів ЄС: що відомо

Володимир Зеленський / © ТСН

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У Європейській раді очікують, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні лідерів ЄС у Брюсселі 26 червня. Офіс Президента досі офіційно не підтвердив його візит.

Про це повідомляє Європейська правда.

Зеленський отримав запрошення на саміт Європейської Ради, проте чіткої відповіді про його присутність поки що немає.

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«Ми запросили його на засідання Європейської ради, але його участь наразі не підтверджена офіційно», — зазначив посадовець ЄС.

Цікаво, що, попри відсутність офіційного підтвердження, у робочому порядку денному саміту 26-27 червня вже вказано участь українського Президента.

«Саміт розпочнеться 26 червня об 11:00 з президентом Зеленським. Наразі невідомо, чи буде він особисто, чи за відеозв’язком», — повідомив брюссельський дипломат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак з командою провели важливу зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, йшлося про конкретні рішення, а також відносини України та НАТО.

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