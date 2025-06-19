ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

На Зеленського чекають на саміті лідерів ЄС: що відомо

Володимир Зеленський може прибути до Брюсселя на саміті лідерів ЄС. Єврорада очікує Президента України 26 червня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

У Європейській раді очікують, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні лідерів ЄС у Брюсселі 26 червня. Офіс Президента досі офіційно не підтвердив його візит.

Про це повідомляє Європейська правда.

Зеленський отримав запрошення на саміт Європейської Ради, проте чіткої відповіді про його присутність поки що немає.

«Ми запросили його на засідання Європейської ради, але його участь наразі не підтверджена офіційно», — зазначив посадовець ЄС.

Цікаво, що, попри відсутність офіційного підтвердження, у робочому порядку денному саміту 26-27 червня вже вказано участь українського Президента.

«Саміт розпочнеться 26 червня об 11:00 з президентом Зеленським. Наразі невідомо, чи буде він особисто, чи за відеозв’язком», — повідомив брюссельський дипломат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак з командою провели важливу зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, йшлося про конкретні рішення, а також відносини України та НАТО.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
359
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie