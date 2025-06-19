Саміт НАТО у Гаазі: у Зеленського сказали, на які рішення чекає Україна

Зустріч Зеленського, Єрмака та Рютте

Реклама

Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак з командою провели важливу зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, йшлося про конкретні рішення, а також відносини України та НАТО.

Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

Зазначається, що напередодні саміту в Гаазі влада координує позиції та очікування України.

Реклама

«Партнери повинні знати: зараз ключове — рішення, а не формулювання. Ми очікуємо на змістовну декларацію, яка відобразить реальний прогрес у відносинах Україна — НАТО», — наголосив Єрмак.

Серед критично важливих потреб оборони передовсім додаткові системи ППО та ракети до них.

«РФ посилює терористичні удари по цивільних, і наші партнери мають відповісти посиленням захисту», — вважає голова Офісу.

Також українські представники провели окрему зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої обговорили координацію позицій для досягнення справедливого й тривалого миру.

Реклама

Раніше йшлося про те, що зустріч лідерів НАТО, що відбудеться 24 червня в Гаазі, може виявитися менш драматичною, ніж очікувалося ще кілька місяців тому.

Як пише NYT, президент Дональд Трамп, який неодноразово публічно критикував НАТО та ставив під сумнів зобов’язання за статтею V про взаємну оборону, цього разу, схоже, утримується від найбільш радикальних заяв. Колись він прямо казав, що заохочував би Росію діяти проти союзників, які не витрачають достатньо коштів на оборону. Тепер же Трамп не лише публічно розкритикував Путіна за атаки на Україну, а й залишив простір для жорсткіших кроків щодо Кремля, зокрема запровадження нових санкцій.

Крім цього, спостерігається поступова консолідація всередині самого альянсу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що країни-члени погоджуються на нову ціль — витрачати 3,5% ВВП на оборону як частину ширшої мети в 5% на потреби національної безпеки.