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Як заготовити кріп на зиму — найкращі способи
Щоб кріп на зиму зберігав всі свої властивості, його можна засолити в баночці або заморозити.
Кріп — ароматна зелень, яку часто використовують у стравах. Зелень додає стравам особливого смаку та користі. Насолодитися смаком та свіжістю кропу можна цілий рік, тож можна заготовити ароматну зелень влітку.
Як це зробити
Спосіб 1
Промити кріп під холодною водою та ретельно висушити, розкласти гілочки на паперовому рушнику, щоб прибрати зайву вологу, покласти кріп у герметичні контейнери або пакети для заморожування, зберігати у морозильній камері при температурі -18°C.
Спосіб 2
Кріп можна сушити — це дозволяє зберегти його на тривалий час без необхідності заморожування. Для приготування потрібно: вимити та просушити кріп, зв’язати гілочки у невеликі пучки та підвісити у сухому, добре провітрюваному місці. За 1-2 тижні, коли кріп стане крихким, подрібнити його та зберігати у скляних банках.
Спосіб 3
Кріп можна засолити — цей спосіб збереже аромат зелені. Для цього потрібно: подрібнити свіжий кріп.
Потім змішати його з сіллю у пропорції 1:4 (1 частина солі на 4 частини кропу), щільно утрамбувати суміш у стерильні банки, зберігати у холодильнику.
Раніше ми писали, як найкраще зберігати свіжу зелень, щоб вона залишалася такою до 50 днів. Більше про це читайте у новині.