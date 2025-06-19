Кріп / © Pixabay

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Кріп — ароматна зелень, яку часто використовують у стравах. Зелень додає стравам особливого смаку та користі. Насолодитися смаком та свіжістю кропу можна цілий рік, тож можна заготовити ароматну зелень влітку.

Як це зробити

Спосіб 1

Промити кріп під холодною водою та ретельно висушити, розкласти гілочки на паперовому рушнику, щоб прибрати зайву вологу, покласти кріп у герметичні контейнери або пакети для заморожування, зберігати у морозильній камері при температурі -18°C.

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Спосіб 2

Кріп можна сушити — це дозволяє зберегти його на тривалий час без необхідності заморожування. Для приготування потрібно: вимити та просушити кріп, зв’язати гілочки у невеликі пучки та підвісити у сухому, добре провітрюваному місці. За 1-2 тижні, коли кріп стане крихким, подрібнити його та зберігати у скляних банках.

Спосіб 3

Кріп можна засолити — цей спосіб збереже аромат зелені. Для цього потрібно: подрібнити свіжий кріп.

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Потім змішати його з сіллю у пропорції 1:4 (1 частина солі на 4 частини кропу), щільно утрамбувати суміш у стерильні банки, зберігати у холодильнику.

Раніше ми писали, як найкраще зберігати свіжу зелень, щоб вона залишалася такою до 50 днів. Більше про це читайте у новині.