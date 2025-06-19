Стармер вляпався у курйоз із президентом Південної Кореї (відео)

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті G7 у Канаді потрапив у курйозну ситуацію. Він переплутав президента Південної Кореї Лі Чже Мена із його перекладачем під час зустрічі для офіційних переговорів.

Про це повідомляє Daily Mail, а також свідчить відео події.

На полях саміту G7 на зустрічі з південнокорейською делегацією Стармер спершу потис руку перекладачеві замість Лі Чже Мена.

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А ще під час спільних фотознімань прем’єр Британії не зміг одразу обрати місце, в якому позуватиме. Він забарився і поставив корейську сторону у незручне становище.

Після курйозного випадку Стармер заявив, що Британія має «хороші міцні відносини» з Південною Кореєю, і налаштована зміцнити їх ще більше у торгівельній та оборонній галузях.

До слова, торік восени президент Росії Володимир Путін зганьбився на саміті БРІКС. Він не зміг ні з першого, ні з другого разу вимовити ім’я та прізвище президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.