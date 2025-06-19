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Как заготовить укроп на зиму — лучшие способы
Чтоб укроп на зиму сохранял все свои характеристики, его можно засолить в банке либо заморозить.
Укроп — ароматная зелень, которую часто используют в блюдах. Зелень придает блюдам особый вкус и пользу. Насладиться вкусом и свежестью укропа можно круглый год, так что можно заготовить ароматную зелень летом.
Как это сделать
Способ 1
Промыть укроп под холодной водой и тщательно высушить, разложить веточки на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу, положить укроп в герметичные контейнеры или замораживающие пакеты, хранить в морозильной камере при температуре -18°C.
Способ 2
Укроп можно сушить — это позволяет сохранить его на длительное время без необходимости замораживания. Для приготовления нужно: вымыть и просушить укроп, связать веточки в небольшие пучки и подвесить в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Способ 3
Укроп можно засолить — этот способ сохранит аромат зелени. Для этого нужно измельчить свежий укроп.
Затем смешать его с солью в пропорции 1:4 (1 часть соли на 4 части укропа), плотно утрамбовать смесь в стерильные банки, хранить в холодильнике.
Ранее мы писали, как лучше хранить свежую зелень, чтобы она оставалась такой до 50 дней. Больше об этом читайте в новости.