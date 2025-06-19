Укроп / © Pixabay

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Укроп — ароматная зелень, которую часто используют в блюдах. Зелень придает блюдам особый вкус и пользу. Насладиться вкусом и свежестью укропа можно круглый год, так что можно заготовить ароматную зелень летом.

Как это сделать

Способ 1

Промыть укроп под холодной водой и тщательно высушить, разложить веточки на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу, положить укроп в герметичные контейнеры или замораживающие пакеты, хранить в морозильной камере при температуре -18°C.

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Способ 2

Укроп можно сушить — это позволяет сохранить его на длительное время без необходимости замораживания. Для приготовления нужно: вымыть и просушить укроп, связать веточки в небольшие пучки и подвесить в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Способ 3

Укроп можно засолить — этот способ сохранит аромат зелени. Для этого нужно измельчить свежий укроп.

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Затем смешать его с солью в пропорции 1:4 (1 часть соли на 4 части укропа), плотно утрамбовать смесь в стерильные банки, хранить в холодильнике.

Ранее мы писали, как лучше хранить свежую зелень, чтобы она оставалась такой до 50 дней. Больше об этом читайте в новости.