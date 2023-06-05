Будет свежей до 50 дней: как хранить разную зелень дома

Укроп, петрушка, зеленый лук, салат и т.д. быстро увядают и теряют свои вкусовые свойства. Как лучше хранить свежую зелень, чтобы она оставалась такой до 50 дней?

Прежде всего, важно после уборки зелени на огороде или приобретения ее в магазине, сразу перебрать листики, убрать испорченные и подгнившие. Также обязательно оторвите корни.

Главный совет по хранению укропа, петрушки, зеленого лука и любого другого зелени, заключается в том, что его нужно тщательно промывать перед хранением. На листочках обитают бактерии, которые могут "перебраться" внутрь стебля и тогда избавиться от них будет проблематично. Употребление такой зелени может привести к расстройствам желудка.

Моют зелень под проточной водой, а набирают жидкость в глубокую миску. Воду сменяют несколько раз, пока она не будет оставаться чистой.

Затем зелень просушивают. Для этого ее нужно встряхнуть, выложить на бумажное полотенце, немного им промокнуть. Есть и особые сушилки с центрифугой. Обратите внимание, что хранить можно только ту зелень, которая полностью высохла.

Нужно ли хранить зелень в холодильнике и где это лучше делать

Можно хранить зелень в любом прохладном месте. То есть это не обязательно должен быть холодильник. Чудо подойдут амбар, погреб, нижняя полка в шкафу на кухне. А вот в светлом месте хранить зелень не рекомендуется, потому что прямые солнечные лучи разрушают витамин С.

Если вы все же собираетесь хранить зелень в холодильнике, следует обратить внимание на температурный режим (не выше +4 градусов). Также в современных холодильниках есть специальные отсеки для хранения зелени. Если такового нет, подойдет нижняя полочка. Зелень и другие продукты не стоит прижимать к задней стене – они могут замерзнуть.

Как лучше хранить свежую зелень: советы для разных видов

Лайфгаки: как сохранить зелень свежей / Фото: Pexels

Различные виды зелени нужно хранить отдельно, ведь у каждого свой специфический аромат. Также для каждого вида зелени существуют отдельные правила хранения:

Петрушка – где хранить петрушку? Лучше всего подходит специальный вертикальный контейнер с емкостью для воды и боковым отверстием, чтобы доливать жидкость. В таком контейнере, если создать идеальные условия, петрушка может храниться до 50 дней. Если у вас такой емкости нет, можно взять обычную стеклянную банку. Налейте туда воды и окуните зелень (так она продержится свежей до 20 дней). А без воды и контейнера зелень испортится уже через 10–15 дней.

– где хранить петрушку? Лучше всего подходит специальный вертикальный контейнер с емкостью для воды и боковым отверстием, чтобы доливать жидкость. В таком контейнере, если создать идеальные условия, петрушка может храниться до 50 дней. Если у вас такой емкости нет, можно взять обычную стеклянную банку. Налейте туда воды и окуните зелень (так она продержится свежей до 20 дней). А без воды и контейнера зелень испортится уже через 10–15 дней. Кинза более капризна, чем петрушка, поэтому у нее меньший срок хранения. Хранить ее нужно в банке или контейнере так, чтобы стебли были полностью опущены в воду. А вот листики погружать не следует, потому что они начнут подгнивать. Без воды кинза увядает примерно через неделю.

более капризна, чем петрушка, поэтому у нее меньший срок хранения. Хранить ее нужно в банке или контейнере так, чтобы стебли были полностью опущены в воду. А вот листики погружать не следует, потому что они начнут подгнивать. Без воды кинза увядает примерно через неделю. Укроп – как хранить укроп? Эта зелень может сохранять свежесть и витамины в специальном контейнере до 2 месяцев. Если вы поместите стебли в воду в обычной банке, то можете наслаждаться укропом до 45 дней. А без воды "продержится" до 20 дней.

– как хранить укроп? Эта зелень может сохранять свежесть и витамины в специальном контейнере до 2 месяцев. Если вы поместите стебли в воду в обычной банке, то можете наслаждаться укропом до 45 дней. А без воды "продержится" до 20 дней. Зеленый лук – желательно покупать или срывать укроп с подземной луковичкой. Если корни поместить в воду, а листья прикрыть пакетом, сделав в нем небольшие дырочки, то зеленый лук будет свежим до 3 недель. Влажное полотенце – еще один способ, подходящий этому виду зелени. Им нужно завернуть зеленый лук и он будет храниться до 14 дней.

– желательно покупать или срывать укроп с подземной луковичкой. Если корни поместить в воду, а листья прикрыть пакетом, сделав в нем небольшие дырочки, то зеленый лук будет свежим до 3 недель. Влажное полотенце – еще один способ, подходящий этому виду зелени. Им нужно завернуть зеленый лук и он будет храниться до 14 дней. Базилик лучше отделить его от других продуктов, ведь он имеет сильный запах. Хранить в контейнере или банке с водой можно до недели.

лучше отделить его от других продуктов, ведь он имеет сильный запах. Хранить в контейнере или банке с водой можно до недели. Шпинат – в полиэтиленовом пакете он будет храниться свежим до 6 дней, но нужно сделать в пакете дырочки, чтобы шпинат "дышал".

– в полиэтиленовом пакете он будет храниться свежим до 6 дней, но нужно сделать в пакете дырочки, чтобы шпинат "дышал". Щавель обязательно положить на хранение в день приобретения или выкапывания. Тогда он не будет терять свои качества до 2 недель.

обязательно положить на хранение в день приобретения или выкапывания. Тогда он не будет терять свои качества до 2 недель. Мелисса, мята – лучше эта душистая трава хранится во влажном полотенце, но можно использовать и контейнер. Она будет оставаться свежей до недели.

Как оживить уже увядшую зелень.

Если зелень уже немного увяла, есть несколько методов, которые помогут вернуть ей свежий вид.

Петрушку и укроп нужно поставить в емкость с водой (300–400 мл жидкости на пучок) и добавить одну чайную ложку уксуса, перемешать. Подержать в воде не менее часа.

Листья салата можно на 20 минут замочить в теплой воде.

Если увял зеленый лук, его советуют поместить в емкость с водой и несколькими щепотками соли.

Любую зелень даже если она сильно увяла, можно восстановить, если сполоснуть в горячей воде, а затем сразу опустить в холодную.

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