Буде свіжою до 50 днів: як зберігати різну зелень вдома

Кріп, петрушка, зелена цибуля, салат тощо швидко в'януть і втрачають свої смакові властивості. Як найкраще зберігати свіжу зелень, щоб вона залишалася такою до 50 днів?

Насамперед важливо після збирання зелені на городі або придбання її в магазині одразу перебрати листочки, прибрати зіпсовані та ті, що підгнили. Також обов'язково відірвіть коріння.

Головна порада щодо зберігання кропу, петрушки, зеленої цибулі та будь-якої іншої зелені, полягає в тому, що її потрібно ретельно промивати перед зберіганням. На листочках живуть бактерії, які можуть "перебратися" всередину стебла, і тоді позбутися їх буде проблематично. Вживання такої зелені може спричинити розлади шлунку.

Миють зелень не під проточною водою, а набирають рідину до глибокої миски. Воду змінюють кілька разів, поки вона не буде залишатися чистою.

Потім зелень просушують. Для цього її потрібно струсити, викласти на паперовий рушничок, трохи ним промокнути. Існують і спеціальні сушарки з центрифугою. Зверніть увагу, що зберігати можна лише ту зелень, яка повністю висохла.

Чи потрібно зберігати зелень у холодильнику і де це краще робити

Можна зберігати зелень у будь-якому прохолодному місці. Тобто це не обов'язково повинен бути холодильник. Чудово підійдуть комора, льох, нижня полиця в шафі на кухні. А ось у світлому місці зберігати зелень не рекомендується, тому що пряме сонячне проміння руйнує вітамін С.

Якщо ви все ж збираєтеся зберігати зелень у холодильнику, варто звернути увагу на температурний режим (не вище +4 градусів). Також у сучасних холодильниках є спеціальні відсіки для зберігання зелені. Якщо такого немає, підійде нижня поличка. Зелень, та й інші продукти, не варто притуляти до задньої стінки — вони можуть замерзнути.

Як найкраще зберігати свіжу зелень: поради для різних видів

Лайфгаки: як зберегти зелень свіжою / Фото: Pexels

Різні види зелені потрібно зберігати окремо, адже кожен має свій специфічний аромат. Також для кожного виду зелені існують окремі правила зберігання:

Петрушка — де зберігати петрушку? Найкраще для цього підходить спеціальний вертикальний контейнер з ємністю для води та боковим отвором, щоб доливати рідину. В такому контейнері, якщо створити ідеальні умови, петрушка може зберігатися до 50-ти днів. Якщо у вас такої ємності немає, можна взяти звичайну скляну банку. Налийте туди воду і занурте зелень (так вона протримається свіжою до 20-ти днів). А без води і контейнера зелень зіпсується вже через 10-15 днів.

— де зберігати петрушку? Найкраще для цього підходить спеціальний вертикальний контейнер з ємністю для води та боковим отвором, щоб доливати рідину. В такому контейнері, якщо створити ідеальні умови, петрушка може зберігатися до 50-ти днів. Якщо у вас такої ємності немає, можна взяти звичайну скляну банку. Налийте туди воду і занурте зелень (так вона протримається свіжою до 20-ти днів). А без води і контейнера зелень зіпсується вже через 10-15 днів. Кінза — більш примхлива, ніж петрушка, тому у неї менший термін зберігання. Зберігати її потрібно в банці чи контейнері так, щоб стебла були повністю опущені у воду. А ось листочки занурювати не варто, тому що вони почнуть підгнивати. Без води кінза зів'яне приблизно за тиждень.

— більш примхлива, ніж петрушка, тому у неї менший термін зберігання. Зберігати її потрібно в банці чи контейнері так, щоб стебла були повністю опущені у воду. А ось листочки занурювати не варто, тому що вони почнуть підгнивати. Без води кінза зів'яне приблизно за тиждень. Кріп — як зберігати кріп? Ця зелень може зберігати свіжість і вітаміни у спеціальному контейнері до 2-х місяців. Якщо ви помістите стебла у воду в звичайній банці, то зможете насолоджуватися кропом до 45-ти днів. А без води він "протримається" до 20-ти днів.

— як зберігати кріп? Ця зелень може зберігати свіжість і вітаміни у спеціальному контейнері до 2-х місяців. Якщо ви помістите стебла у воду в звичайній банці, то зможете насолоджуватися кропом до 45-ти днів. А без води він "протримається" до 20-ти днів. Зелена цибуля — бажано купувати або зривати цибулю з підземною цибулинкою. Якщо коріння помістити у воду, а листя прикрити пакетом, зробивши в ньому невеликі дірочки, то зелена цибуля буде свіжою до 3-х тижнів. Вологий рушник — ще один спосіб, який підходить цьому виду зелені. Ним потрібно загорнути зелену цибулю, і вона зберігатиметься до 14-ти днів.

— бажано купувати або зривати цибулю з підземною цибулинкою. Якщо коріння помістити у воду, а листя прикрити пакетом, зробивши в ньому невеликі дірочки, то зелена цибуля буде свіжою до 3-х тижнів. Вологий рушник — ще один спосіб, який підходить цьому виду зелені. Ним потрібно загорнути зелену цибулю, і вона зберігатиметься до 14-ти днів. Базилік — краще відокремити його від інших продуктів, адже він має сильний запах. Зберігати в контейнері чи банці з водою можна до тижня.

— краще відокремити його від інших продуктів, адже він має сильний запах. Зберігати в контейнері чи банці з водою можна до тижня. Шпинат — у поліетиленовому пакеті він зберігатиметься свіжим до 6-ти днів, але потрібно зробити в пакеті дірочки, щоб шпинат "дихав".

— у поліетиленовому пакеті він зберігатиметься свіжим до 6-ти днів, але потрібно зробити в пакеті дірочки, щоб шпинат "дихав". Щавель — обов'язково покласти на зберігання в день придбання чи викопування. Тоді він не втрачатиме своїх якостей до 2-х тижнів.

— обов'язково покласти на зберігання в день придбання чи викопування. Тоді він не втрачатиме своїх якостей до 2-х тижнів. Меліса, м'ята — краще ця запашна трава зберігається у вологому рушнику, але можна використовувати і контейнер. Вона залишатиметься свіжою до тижня.

Як оживити зелень, яка вже зів'яла

Якщо зелень вже трішки зів'яла, є кілька методів, які допоможуть повернути їй свіжий вигляд.

Петрушку і кріп потрібно поставити до ємності з водою (300-400 мл рідини на пучок) і додати одну чайну ложку оцту, перемішати. Потримати у воді не менше години.

Листя салату можна на 20 хвилин замочити в теплій воді.

Якщо зів'яла зелена цибуля, її радять помістити до ємності з водою та кількома дрібками солі.

Будь-яку зелень, навіть якщо вона сильно зів'яла, можна відновити, якщо сполоснути її в гарячій воді, а потім одразу опустити в холодну.

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