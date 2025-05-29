Укроп считается неприхотливой в уходе за культурой / © Pixabay

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Чтобы укроп рос как щетка, важно правильно подобрать сорт, подготовить почву и обеспечить надлежащий уход.

Оптимальный способ — сеять несколько раз подряд с коротким перерывом, чтобы всегда иметь молодую зелень. Однако иногда приходится ждать две, а то и три недели.

Чтобы ускорить этот процесс, используйте 3% перекись водорода. А именно: замочите посадочный материал в 3% перекиси водорода (не прибавляйте и капли воды) на 30 минут. После замачивания обязательно промойте семена теплой водой, после чего выложите на чистое полотенце и оставьте на 2–3 часа, чтобы они хорошо подсохли.

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Затем сделайте борозды глубиной 1,5 см, на расстоянии 15–20 см друг от друга, после чего пролейте их водой. Далее равномерно рассыпьте семена, но не слишком густо, потому что укропу нужно пространство.

Важная деталь: нельзя сеять укроп на месте, где рос сельдерей или другие овощи из этого семейства, как минимум четыре года. А вот после огурцов, капусты реп растет отлично.

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