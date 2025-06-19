Яка може бути пенсія за зарплати 36 тисяч грн 2025 року

Пенсія — це важлива частина майбутнього кожного українця

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Українець із зарплатою 36 000 гривень може отримувати пенсію від 11 000 гривень за наявності стажу.

Про це повідомили у ПФУ.

У відомстві нагадали, що розмір пенсії залежить від віку виходу на пенсію.

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В Україні пенсії отримують 10 млн 331 тисяча осіб. З них майже 7,5 млн — це пенсіонери за віком, решта — одержувачі спеціальних виплат: за інвалідністю, через втрату годувальника та інших підстав.

В Україні громадянин із повним трудовим стажем і середнім рівнем зарплати може розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 грн. Для цього необхідно отримувати середню заробітну плату протягом 35 років або мати її в середньому протягом усього трудового життя.

Найвищими залишаються пенсії суддів — згідно із законом, це довічне грошове забезпечення. У середньому судді отримують понад 108 тисяч грн на місяць.

Деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.

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