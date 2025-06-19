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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Що буде з курсом долара до кінця 2025-го: прогноз банкіра

На ринку валюта може здорожчати, але є нюанс, каже банкір.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © Associated Press

В Україні до кінця 2025-го офіційний курс долара може досягти 43-44 грн. Так, від липня до грудня американська валбта може зрости в середньому на 2,5-5%.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов в коментарі OBOZ.UA.

“Режим “керованої гнучкості” в умовах війни повністю себе виправдовує: на ринку відсутні хаотичні або “аритмічні” коливання. Будь-яка курсова корекція відбувається поступово - без стрибків вгору або обвалів”, - наголосив банкір.

Окрім того, пояснює він, міжнародні валютні резерви дають змогу коригувати обсяг валютних інтервенцій, максимально врівноважуючи попит і пропозицію.

Разом з тим, наголосив Мамедов, жодні курсові прогнози не здатні повністю врахувати поточні воєнні та економічні обставини в Україні, так і у світі.

“Завдяки особливому валютному режиму в Україні ми не бачимо значних провалів чи стрімкого зростання курсу долара”, пояснив фахівець.

За словами банкіра, курс долара в Україні можуть вплинути й інші чинники. Зокрема, формування держбюджету на 2026 рік ат військова невизначеність.

Як повідомлялося, в Україні євро б’є рекорди здорожчання. Офіційний вперше в історії перетнув позначку у 48 грн за одиницю. Фінансові аналітики наголошують: якби не нинішня стабільність долара, могло б уже бути 50 гривень за євро.

Економіст Олег Пендзин наголошує, що купівля зараз євро має певний сенс. Натомість продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.

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