Українці стали отримувати більше / © УНІАН

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Середня зарплата в Україні зросла до 23 460 гривень.

Про це повідомив Держстат.

Наразі середня зарплата в Україні в доларовому еквіваленті становить приблизно 564 долари. Це вище рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Для порівняння, 2021 року середня зарплата становила 514 доларів.

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Найшвидші темпи зростання зарплат спостерігалися в авіаційному транспорті (на 51,5%), сільському господарстві (на 46,9%) та будівництві (на 35,3%).

У деяких регіонах України пропонують зарплати приблизно 90 тисяч гривень через дефіцит кваліфікованих фахівців на ринку праці. Так, особливо затребувані фрезерувальники, токарі та інженери.

Нагадаємо, від початку року у Верховій Раді зареєстрували кілька законопроєктів, які передбачають підвищення мінімалки 2025 року. Проте вірогідність того, що ці документи буде схвалено, не надто висока.

Згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн.

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Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата 2025 року зросте до 25 732 грн, що на 18,4% більше, ніж торік. Такий прогноз Кабміну. Проте з урахуванням прогнозованої інфляції на рівні 12,4% реальне зростання становитиме лише 6,5%. Найбільше підвищення зарплат очікується у переробній промисловості та на середніх підприємствах.