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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Эти растения испортят ваши огурцы: перечень опасных соседей

Удачное соседство на грядке может повысить урожай огурцов, но некоторые растения наоборот вредят. Эксперты назвали главные ошибки.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Огурцы

Огурцы / © Pixabay

Соседство овощных культур на грядках имеет значение. Выращивание огурцов рядом с определенными растениями может негативно повлиять на рост, вкус и урожайность.

Об этом сообщило издание The Spruce.

Опасные соседи для огурцов

  • Картофель требует большого количества питательных веществ и воды, конкурируя с огурцами. Кроме того, оба растения чувствительны к фитофторозу, что повышает риск заболевания.

  • Шалфей, базилик и розмарин. Эти ароматические травы не только имеют сильный запах, который может повлиять на вкус огурцов, но и способны подавлять их рост.

  • Мята агрессивно разрастается, вытесняя огурцы с грядки и поглощая большую часть влаги и питательных веществ из почвы.

  • Дыня и арбуз. Привлекают внимание насекомых-вредителей, которые часто переходят и на огурцы. Такие культуры создают дополнительную опасность для урожая.

  • Фенхель. Этот овощ выделяет вещества через корневую систему, которые могут подавлять развитие других растений, включая огурцы.

  • Кабачки. Принадлежа к тому же семейству, что и огурцы, они имеют общих вредителей. Высаживание рядом только увеличивает их количество.

Самые лучшие соседи для огурцов

  • Горох, фасоль, чечевица, кукуруза. Обогащают почву азотом. Кроме того, кукуруза служит естественной опорой для огуречных плетей.

  • Редис, морковь, свекла, лук. Благодаря своему вертикальному или подземному росту не конкурируют с огурцами за пространство и помогают отпугивать вредителей.

  • Бархатцы и настурции. Эти цветы эффективно отпугивают вредных насекомых: трипсов, жуков и других.

  • Подсолнухи становятся не только естественным живым забором и опорой для огурцов, но и привлекают опылителей, что положительно влияет на урожай.

  • Укроп и орегано. Отпугивают вредителей и одновременно привлекают полезных хищных насекомых, которые контролируют популяцию паразитов.

  • Чеснок Способствует снижению вероятности грибковых заболеваний, таких как фузариозное увядание, благодаря воздействию на микробиом почвы.

  • Сельдерей имеет подобные потребности в воде с огурцами и отпугивает белокрылку, которая питается листьями огурцов.

Ранее мы сообщали, чем полить укроп, чтобы он вырос пышным и сочным.

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