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Эти растения испортят ваши огурцы: перечень опасных соседей
Удачное соседство на грядке может повысить урожай огурцов, но некоторые растения наоборот вредят. Эксперты назвали главные ошибки.
Соседство овощных культур на грядках имеет значение. Выращивание огурцов рядом с определенными растениями может негативно повлиять на рост, вкус и урожайность.
Об этом сообщило издание The Spruce.
Опасные соседи для огурцов
Картофель требует большого количества питательных веществ и воды, конкурируя с огурцами. Кроме того, оба растения чувствительны к фитофторозу, что повышает риск заболевания.
Шалфей, базилик и розмарин. Эти ароматические травы не только имеют сильный запах, который может повлиять на вкус огурцов, но и способны подавлять их рост.
Мята агрессивно разрастается, вытесняя огурцы с грядки и поглощая большую часть влаги и питательных веществ из почвы.
Дыня и арбуз. Привлекают внимание насекомых-вредителей, которые часто переходят и на огурцы. Такие культуры создают дополнительную опасность для урожая.
Фенхель. Этот овощ выделяет вещества через корневую систему, которые могут подавлять развитие других растений, включая огурцы.
Кабачки. Принадлежа к тому же семейству, что и огурцы, они имеют общих вредителей. Высаживание рядом только увеличивает их количество.
Самые лучшие соседи для огурцов
Горох, фасоль, чечевица, кукуруза. Обогащают почву азотом. Кроме того, кукуруза служит естественной опорой для огуречных плетей.
Редис, морковь, свекла, лук. Благодаря своему вертикальному или подземному росту не конкурируют с огурцами за пространство и помогают отпугивать вредителей.
Бархатцы и настурции. Эти цветы эффективно отпугивают вредных насекомых: трипсов, жуков и других.
Подсолнухи становятся не только естественным живым забором и опорой для огурцов, но и привлекают опылителей, что положительно влияет на урожай.
Укроп и орегано. Отпугивают вредителей и одновременно привлекают полезных хищных насекомых, которые контролируют популяцию паразитов.
Чеснок Способствует снижению вероятности грибковых заболеваний, таких как фузариозное увядание, благодаря воздействию на микробиом почвы.
Сельдерей имеет подобные потребности в воде с огурцами и отпугивает белокрылку, которая питается листьями огурцов.
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