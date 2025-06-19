Эти растения испортят ваши огурцы: перечень опасных соседей

Соседство овощных культур на грядках имеет значение. Выращивание огурцов рядом с определенными растениями может негативно повлиять на рост, вкус и урожайность.

Об этом сообщило издание The Spruce.

Картофель требует большого количества питательных веществ и воды, конкурируя с огурцами. Кроме того, оба растения чувствительны к фитофторозу, что повышает риск заболевания.

Шалфей, базилик и розмарин. Эти ароматические травы не только имеют сильный запах, который может повлиять на вкус огурцов, но и способны подавлять их рост.

Мята агрессивно разрастается, вытесняя огурцы с грядки и поглощая большую часть влаги и питательных веществ из почвы.

Дыня и арбуз. Привлекают внимание насекомых-вредителей, которые часто переходят и на огурцы. Такие культуры создают дополнительную опасность для урожая.

Фенхель. Этот овощ выделяет вещества через корневую систему, которые могут подавлять развитие других растений, включая огурцы.