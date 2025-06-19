Ці рослини зіпсують ваші огірки: перелік небезпечних сусідів

Сусідство овочевих культур на грядках має значення. Вирощування огірків поряд із певними рослинами може негативно вплинути на ріст, смак і врожайність.

Про це повідомило видання The ​​Spruce.

Картопля. Вимагає великої кількості поживних речовин і води, конкуруючи з огірками. Крім того, обидві рослини чутливі до фітофторозу, що підвищує ризик захворювання.

Шавлія, базилік і розмарин. Ці ароматичні трави не тільки мають сильний запах, який може вплинути на смак огірків, але й здатні пригнічувати їхній ріст.

М’ята. Агресивно розростається, витісняючи огірки з грядки й поглинаючи більшу частину вологи та поживних речовин із ґрунту.

Диня та кавун. Привертають увагу комах-шкідників, які часто переходять і на огірки. Такі культури створюють додаткову небезпеку для врожаю.

Фенхель. Цей овоч виділяє речовини через кореневу систему, що можуть пригнічувати розвиток інших рослин, включаючи огірки.