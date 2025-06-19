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Ці рослини зіпсують ваші огірки: перелік небезпечних сусідів
Вдале сусідство на грядці може підвищити врожай огірків, але деякі рослини навпаки шкодять. Експерти назвали головні помилки.
Сусідство овочевих культур на грядках має значення. Вирощування огірків поряд із певними рослинами може негативно вплинути на ріст, смак і врожайність.
Про це повідомило видання The Spruce.
Небезпечні сусіди для огірків
Картопля. Вимагає великої кількості поживних речовин і води, конкуруючи з огірками. Крім того, обидві рослини чутливі до фітофторозу, що підвищує ризик захворювання.
Шавлія, базилік і розмарин. Ці ароматичні трави не тільки мають сильний запах, який може вплинути на смак огірків, але й здатні пригнічувати їхній ріст.
М’ята. Агресивно розростається, витісняючи огірки з грядки й поглинаючи більшу частину вологи та поживних речовин із ґрунту.
Диня та кавун. Привертають увагу комах-шкідників, які часто переходять і на огірки. Такі культури створюють додаткову небезпеку для врожаю.
Фенхель. Цей овоч виділяє речовини через кореневу систему, що можуть пригнічувати розвиток інших рослин, включаючи огірки.
Кабачки. Належачи до тієї ж родини, що й огірки, вони мають спільних шкідників. Висаджування поруч лише збільшує їхню кількість.
Найкращі сусіди для огірків
Горох, квасоля, сочевиця, кукурудза. Збагачують ґрунт азотом. Крім того, кукурудза слугує природною опорою для огіркових батогів.
Редис, морква, буряк, цибуля. Завдяки своєму вертикальному або підземному росту не конкурують з огірками за простір і допомагають відлякувати шкідників.
Чорнобривці та настурції. Ці квіти ефективно відлякують шкідливих комах: трипсів, жуків та інших.
Соняшники. Стають не лише природним живим парканом і опорою для огірків, а й залучають запилювачів, що позитивно впливає на врожай.
Кріп і орегано. Відлякують шкідників і водночас залучають корисних хижих комах, які контролюють популяцію паразитів.
Часник. Сприяє зниженню ймовірності грибкових захворювань, таких як фузаріозне в’янення, завдяки впливу на мікробіом ґрунту.
Селера. Має подібні потреби у воді з огірками та відлякує білокрилку, яка живиться листям огірків.
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