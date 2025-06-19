Тегеран объяснил удар по израильской больнице: заявление МИД Ирана

Иран отрицает, что атаковал больницу в Беер-Шеве / © из соцсетей

Реклама

Иран сделал заявление о недавнем ударе в израильском городе Беер-Шева, который, по сообщениям, задел больницу «Сорока». Если Израиль обвиняет Тегеран в прямом попадании в медицинское учреждение, то иранская сторона утверждает, что целью был военный командный центр, расположенный рядом, а больница получила только «поверхностные повреждения» от «взрывной волны».

Об этом сообщает Sky News.

Разногласия в версиях и обвинения

Удар по Беер-Шеву, который произошел во время ночной иранской атаки, вызвал острые дискуссии.

Реклама

В то же время, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи из-за социальных сетей заявил, что повреждена лишь «небольшая часть преимущественно эвакуированного» объекта, который, по его утверждениям, используется в основном для лечения израильских солдат.

"Именно израильский режим, а не Иран, начал все это кровопролитие, и именно израильские военные преступники, а не иранцы, атакуют больницы и гражданских", - добавил Аббас Арагчи.

Он также заявил, что «сотни невинных иранцев были хладнокровно убиты с тех пор, как Израиль начал свою незаконную войну против иранского народа на прошлой неделе».

Предупреждения и последующие угрозы

Иранский министр призвал израильтян «прислушаться к нашим приказам об эвакуации» перед ударами и «избегать приближения к военным и разведывательным объектам».

Реклама

«Наши мощные вооруженные силы продолжат громить нападающих на наш народ преступников, пока они не прекратят свою преступную агрессию против нашей нации и не заплатят за нее», — подытожил Арагчи, подчеркивая решительность Тегерана в ответных действиях.

Напомним, верховный лидер Ирана отреагировал на возможное вмешательство США в войну. Иран угрожает, что «решительно» отреагирует на действия Вашингтона.