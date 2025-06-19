Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Рішення президента США Дональда Трампа завчасно покинути саміт «Великої сімки» у Канаді насправді не було пов’язане з потребою вирішити конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Про це пише британське видання Financial Times.

З посиланням на поінформовані джерела видання повідомило, що причиною раптового повернення Трампа до Вашингтона стало його небажання спілкуватися з деякими європейськими лідерами.

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Як відомо другий день саміту передбачав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Американський президент начебто не виявляв інтересу до переговорів з українським лідером.

Окрім того, у Дональда Трампа викликав роздратування візит президента Франції Еммануеля Макрона до Гренландії, де він зупинився дорогою на саміт «Великої сімки». Це був перший візит іноземного лідера на острів, про бажання заволодіти яким неодноразово заявляв президент США.

Наступного дня після цього візиту Макрон заявив про готовність Франції до участі у спільних навчаннях, спрямованих на посилення безпеки в Гренландії.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що Дональд Трамп навмисне передчасно покинув саміт «Великої сімки», щоб не зустрічатися із Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили в телефонній розмові саміт “Великої сімки”, згадавши про візит Зеленського.