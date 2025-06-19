Речниця Білого дому Керолайн Лівітт / © скриншот з відео

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Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо Ірану упродовж наступних двох тижнів.

Про це повідомила на брифінгу у четвер, 19 червня, речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

«Виходячи з того факту, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном у найближчому майбутньому, я ухвалю рішення, чи втручатись чи ні, протягом наступних двох тижнів», — процитувала вона заяву американського лідера.

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Речниця Білого дому пояснила, що цією заявою Дональд Трамп хотів би припинити спекуляції у ЗМІ щодо ухвалених рішень президентом і щодо того, чи будуть Сполучені Штати безпосередньо залучені до конфлікту на Близькому Сході.

Раніше вижання The Wall Street Journal повідомило, що господар Білого дому уже схвалив план можливої атаки на Іран.

Як відомо, президент США не вперше використовує дедлайн для ухвалення важливих рішень тривалістю два тижні.

Востаннє саме два тижні він давав 28 травня президенту Росії Володимиру Путіну на те, щоб переконатися, що держава-агресорка дійсно прагне припинення вогню.

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Згодом американські журналісти підрахували, що від квітня цього року Трамп аж тричі визначав такий термін для того, щоб вирішити питання війни в Україні.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що представники США та Ірану кілька разів розмовляли телефоном на тлі атак Ізраїлю, які розпочалися 13 червня. Співрозмовники намагалися знайти дипломатичне розв’язання конфлікту.