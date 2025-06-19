Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США о полном прекращении огня и продвижении настоящего мирного процесса. Россия же на протяжении всего времени отвергает этот базовый первый шаг к миру.

Об этом сообщает глава МИД Украины Андрей Сибига.

«100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его», — подчеркнул Сибига.

Реклама

Он отмечает: Украина остается преданной миру. К сожалению, Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США по прекращению убийств.

«Пора действовать сейчас и заставить Россию к миру. Мир через силу, ужесточение санкций и расширенные возможности для Украины», — призывает глава МИД Украины.

Ранее мы писали о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что общее преимущество России в конечном итоге окажется решающим фактором для победы России над Украиной. Однако Москву нужно убедить, что ее цели в Украине нереалистичны.

Так, президент США Дональд Трамп пять месяцев назад обещал «скоро прекратить войну в Украине», однако сегодня она продолжается так же интенсивно, как и раньше. Россия не отвергла идею переговоров, но, несмотря на то, что Трамп исключил членство в НАТО или гарантии безопасности США для Украины, президент РФ Владимир Путин до сих пор не предложил никакой серьезной уступки, чтобы сделать договор достижимым.

Реклама

РФ все еще далека от достижения основных целей, хотя имеет продвижение на фронте и постоянно атакует мирные города Украины. Потери России колоссальны: только с начала 2025 года количество жертв достигает 200 000. Между тем украинские подразделения совершили несколько потрясающих операций, а украинские дроны регулярно наносят удары по военным и нефтяным объектам России. Это подвергает сомнению любые предположения о том, что «Киев доживает последние дни или что Москва близка к решающему прорыву».

«Трамп представил Путину привлекательные условия прекращения огня, но ему простительно, если он удивится, почему российский президент так упрям. Если бы Путин хотел найти способ вывести свою страну из войны с минимальным унижением, предложение Трампа было настолько щедрым, как и любое другое, которое, вероятно, сделает президент США. Прекращение огня не только позволило бы российским войскам восстановиться после изнурительных нескольких лет, но и потенциально избавилось бы по крайней мере от некоторых санкций и дало бы шанс нормализовать отношения с Соединенными Штатами», — объясняет почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоренс Д. Фридмэн.

Однако ни одно из этих событий, а также растущее экономическое давление, с которым сталкивается Россия, не снизили военной решимости Путина. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью прекращения огня, которое спасло бы лицо, государство-агрессорша усилило боевые действия. С конца весны Россия атакует Киев и другие украинские города, совершая одни из самых больших воздушных бомбардировок за всю войну. Армия РФ активизировала свое последнее наступление, продвигаясь в Донецке, двигаясь в Сумы и пытаясь войти в Днепропетровск.

Как пишут аналитики, для близких наблюдателей за войной непоколебимость и решительность Путина захватить больше территорий любой ценой не удивляют. Но это предлагает решающее понимание того, куда может двигаться война и что может понадобиться для ее прекращения.

Реклама