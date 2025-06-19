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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
195
Время на прочтение
2 мин

Как вскипятить воду в кастрюле вдвое быстрее: простые хитрости, которые действительно работают

Используя эти простые советы, вы не только сэкономите кучу времени, но и сможете организовать быт более эффективно. Вскипятить воду можно за несколько минут, если знать, как сделать это правильно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро вскипятить воду

Как быстро вскипятить воду / © www.freepik.com/free-photo

Время — бесценный ресурс, особенно когда вы голодны или спешите. Казалось бы, что может быть проще кипячения воды в кастрюле? Но иногда этот процесс затягивается на длительный промежуток времени. К счастью, существует несколько проверенных лайфхаков, которые помогут ускорить этот процесс вдвое.

Как вскипятить воду в кастрюле вдвое быстрее: полезные трюки

  • Накройте кастрюлю крышкой. Это самый быстрый способ ускорить процесс. Когда кастрюля закрыта, тепло не рассеивается, а остается внутри, благодаря чему вода нагревается гораздо быстрее. Это правило работает всякий раз, даже если вы греете воду на маленьком огне.

  • Налейте горячую воду вместо холодной. Если у вас есть доступ к горячей воде из-под крана или бойлера, следует этим воспользоваться. Горячая вода уже имеет высокую температуру, поэтому ей нужно меньше времени, чтобы достичь точки кипения.

  • Используйте широкую и невысокую кастрюлю. Широкая поверхность нагрева означает, что больше тепла передается воде одновременно. Если вы выберите невысокую, но широкую кастрюлю, вода закипит гораздо быстрее, чем в высокой и узкой емкости.

  • Добавьте щепотку соли. Соль несколько повышает температуру кипения, а еще ускоряет процесс нагревания, особенно если вы готовите макароны или овощи. Но в воду для приготовления компотов, кофе и чая соль лучше не добавлять, чтобы не изменить вкус напитков.

  • Не перегружайте плиту. Если вы готовите сразу несколько блюд на разных конфорках, время закипания может увеличиться. Отключите лишние приборы рядом, если они могут снизить мощность плиты или снижают температуру воздуха.

  • Не стоит класть металлическую ложку в воду. Некоторые привычки могут замедлить процесс, даже если вы об этом не догадываетесь. К примеру, ложка, оставленная в кастрюле, «оттягивает» тепло на себя, из-за чего вода закипает медленнее.

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Дата публикации
Количество просмотров
195
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