Как вскипятить воду в кастрюле вдвое быстрее: простые хитрости, которые действительно работают

Время — бесценный ресурс, особенно когда вы голодны или спешите. Казалось бы, что может быть проще кипячения воды в кастрюле? Но иногда этот процесс затягивается на длительный промежуток времени. К счастью, существует несколько проверенных лайфхаков, которые помогут ускорить этот процесс вдвое.

Накройте кастрюлю крышкой. Это самый быстрый способ ускорить процесс. Когда кастрюля закрыта, тепло не рассеивается, а остается внутри, благодаря чему вода нагревается гораздо быстрее. Это правило работает всякий раз, даже если вы греете воду на маленьком огне.

Налейте горячую воду вместо холодной. Если у вас есть доступ к горячей воде из-под крана или бойлера, следует этим воспользоваться. Горячая вода уже имеет высокую температуру, поэтому ей нужно меньше времени, чтобы достичь точки кипения.

Используйте широкую и невысокую кастрюлю. Широкая поверхность нагрева означает, что больше тепла передается воде одновременно. Если вы выберите невысокую, но широкую кастрюлю, вода закипит гораздо быстрее, чем в высокой и узкой емкости.

Добавьте щепотку соли. Соль несколько повышает температуру кипения, а еще ускоряет процесс нагревания, особенно если вы готовите макароны или овощи. Но в воду для приготовления компотов, кофе и чая соль лучше не добавлять, чтобы не изменить вкус напитков.

Не перегружайте плиту. Если вы готовите сразу несколько блюд на разных конфорках, время закипания может увеличиться. Отключите лишние приборы рядом, если они могут снизить мощность плиты или снижают температуру воздуха.