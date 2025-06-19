Сто днів без припинення вогню: Україна дорікнула США

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Минуло рівно 100 днів з того часу, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США щодо повного припинення вогню та просування справжнього мирного процесу. Натомість Росія впродовж всього часу відкидає цей базовий перший крок до миру.

Про це повідомляє очільник МЗС України Андрій Сибіга.

«100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, а не припиняє його», — акцентував Сибіга.

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Він наголошує: Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств.

«Настав час діяти зараз і змусити Росію до миру. Мир через силу, посилення санкцій та розширені можливості для України», — закликає очільник МЗС України.

Раніше ми писали про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін розраховує, що загальна перевага Росії в силі зрештою виявиться вирішальним фактором для перемоги Росії над Україною. Проте Москву потрібно переконати, що її цілі в Україні — нереалістичні.

Так, президент США Дональд Трамп п’ять місяців тому обіцяв «швидко припинити війну в Україні», проте сьогодні вона триває так само інтенсивно, як і раніше. Росія не відкинула ідею переговорів, але, попри те, що Трамп виключив членство в НАТО чи гарантії безпеки США для України, президент РФ Володимир Путін досі не запропонував жодної серйозної поступки, щоб зробити угоду досяжною.

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РФ все ще далека від досягнення основних цілей, хоча й має просування на фронті й постійно атакує мирні міста України. Втрати Росії є колосальними: лише з початку 2025 року кількість жертв сягає 200 000. Тим часом українські підрозділи здійснили кілька приголомшливих операцій, а українські дрони регулярне завдають ударів по військових і нафтових об’єктах Росії. Це ставить під сумнів будь-які припущення про те, що «Київ доживає останні дні або що Москва близька до вирішального прориву».

«Трамп представив Путіну привабливі умови припинення вогню, але йому можна пробачити, якщо він здивується, чому російський президент такий впертий. Якби Путін хотів знайти спосіб вивести свою країну з війни з мінімальним приниженням, пропозиція Трампа була настільки щедрою, як і будь-яка інша, яку, ймовірно, зробить президент США. Припинення вогню не лише дозволило б російським військам відновитися після виснажливих кількох років, але й потенційно позбулося б принаймні деяких санкцій і дало б шанс нормалізувати відносини зі Сполученими Штатами», — пояснює почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоренс Д. Фрідмен.

Однак жодна з цих подій, а також зростаючий економічний тиск, з яким стикається Росія, не зменшили військової рішучості Путіна. Замість того, щоб скористатися можливістю припинення вогню, яке б врятувало обличчя, держава-агресорка посилила бойові дії. З кінця весни Росія атакує Київ та інші українські міста, здійснюючи одні з найбільших повітряних бомбардувань за всю війну. Армія РФ активізувала свій останній наступ, просуваючись у Донецьку, рухаючись до Сум і намагаючись увійти до Дніпропетровська.

Як пишуть аналітики, для близьких спостерігачів за війною непохитність і рішучість Путіна захопити більше територій за будь-яку ціну не дивують. Але це пропонує вирішальне розуміння того, куди може рухатися війна зараз і що може знадобитися для її припинення.

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