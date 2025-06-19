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Сколько налогов высчитывают с зарплаты в 2025 году: как правильно посчитать
Каждый работник платит определенную часть своей зарплаты в виде налогов на финансирование государственных нужд: социальные выплаты, оборону, инфраструктуру и т.д.
В настоящее время с заработной платы граждан удерживают два обязательных налога: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% и военный сбор — 5%.
Об этом сообщает ГНС.
В общей сложности с заработной платы работника удерживается 23%: 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% — военный сбор.
В то же время единый социальный взнос (ЕСВ), который направляется в Пенсионный фонд и другие социальные фонды, оплачивает работодатель отдельно, сверх начисленной заработной платы.
Месяц страхового стажа засчитывается только при уплате минимального страхового взноса. На сегодняшний день он составляет 22% от минимальной зарплаты, которая сейчас равна 8 тысячам гривен. Таким образом, для зачисления одного месяца стажа работодатель должен перечислить не менее 1760 гривен.
Так, на примере минимальной зарплаты — 8 тысяч гривен, по этой выплате работнику придется заплатить следующие налоги:
НДФЛ — 1 440 гривен
военный сбор — 400 гривен
Соответственно, «чистой» выплаты останется — 6 160 гривен.
Ранее мы писали, как Государственная налоговая служба отслеживает доходы физлиц и ФЛП. Больше об этом читайте в новости.