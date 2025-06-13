Украина готова к встрече Зеленский-Путин: Подоляк объяснил условия

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал контекст и политическое значение Стамбульских переговоров, подчеркнув, что Украина готова к прекращению огня и реалистическому диалогу, однако Россия демонстрирует пренебрежение международными инициативами и одновременно наращивает агрессию.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, гуманитарная часть переговорного процесса продолжает работать, а участие Украины в международных переговорах является важной политической демонстрацией, в первую очередь, для Соединенных Штатов и стран Глобального Юга, что Киев ищет пути к миру.

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«Мы хотим финализировать эту войну. Но это невозможно без прекращения огня. Именно это и есть смысл переговорного процесса, о котором говорит господин Сибига, ” — объяснил Подоляк.

В то же время, советник ОП подчеркнул, что Россия использует переговоры в основном для имитации процесса и пропаганды, а во время активизации дипломатических площадок лишь наращивает количество ударов по гражданскому населению.

«В момент, когда Россия начала переговорный процесс, она существенно нарастила геноцидальный инструмент — массированные атаки на мирных жителей. Это демонстрирует ее полную неготовность к реальным договоренностям без принуждения», — заявил Подоляк.

Украина, в свою очередь, на международном уровне четко заявляет о своей открытости к переговорам даже в самом высоком формате.

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«Мы готовы даже к встрече в формате президент плюс субъект Путин, и к выходу на прекращение войны, — отметил советник ОП.

Подводя итог, Подоляк подчеркнул, что принуждение — единственный путь заставить Россию завершить войну.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не видит смысла в продолжении мирных переговоров с Россией, если во время них не обсуждается реальное прекращение боевых действий.

По словам Сибиги, для Украины принципиально важно достижение перемирия, и именно поэтому Киев поддерживает идею встречи на самом высоком уровне — между президентами обеих стран.

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«Мы заинтересованы в переговорах, имеющих конкретный результат. После последнего раунда в Стамбуле стало ясно, что встреча свелась к гуманитарным вопросам, включая обмены. Но мы хотим двигаться дальше», — объяснил он.

Глава МИД также подчеркнул, что Украина изначально демонстрировала конструктивный подход к диалогу и была настроена на поиск реального мира.

«Мы готовы к содержательной встрече. Нам важно, чтобы каждый шаг приближал мир и остановку огня», — добавил Сибига.