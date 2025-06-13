Российское наступление: есть ли возможность его остановить

Иван Ступак / © ТСН

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У Украины есть возможность остановить наступление российских войск, считает экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил, как можно серьезно подрезать возможности врага для дальнейшего наступления.

Об этом Ступак рассказал в интервью «Главреду» .

Эксперт ответил на вопрос о том, есть ли возможность для остановки российского наступления и что для этого нужно.

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«Такая возможность есть. Убежден, что необходима дальнейшая работа по нашей ракетной программе. Над ней уже трудятся на полных парах. Когда реализуют, можно будет говорить о потенциале хотя бы для частичной остановки российского наступления — где-то на 70%», — сказал эксработник СБУ.

Он акцентировал, что Силам обороны Украины следует уничтожать расположенное на расстоянии 300 км от их позиций.

«Если говорить, например, о Краматорске, то надо наносить удары за Луганск — на расстояние более 200 километров, чтобы поразить находящиеся там российские войска. Удары на такое расстояние станут для нас большим плюсом. Мы можем серьезно подрезать возможности Российской Федерации для последующего наступления», — сказал Ступак.

Напомним, продвижение российских войск на Сумском направлении не связано со слабостью украинских фортификаций, считает народный депутат Александр Федиенко.

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По его словам, наступление россиян – это приказ из Кремля, а не следствие недостатков оборонительных сооружений.