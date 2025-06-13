Російський наступ: чи є можливість його зупинити

Іван Ступак / © ТСН

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В України є можливість зупинити наступ російських військ, вважає ексспівробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він пояснив, як можна серйозно «підрізати можливості» ворога для подальшого наступу.

Про це Ступак розповів у інтерв’ю виданню «Главред».

Експерт відповів на запитання про те, чи є можливість для зупинки російського наступу, і що для цього потрібно.

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«Така можливість є. Переконаний, що необхідна подальша робота над нашою ракетною програмою. Над нею вже працюють на повних парах. Коли реалізують, можна буде говорити про потенціал для хоча б часткової зупинки російського наступу — десь на 70%», — сказав експрацівник СБУ.

Він акцентував, що Силам оборони України слід знищувати те, що розташоване на відстані 300 км від їхніх позицій.

«Якщо говорити, приміром, про Краматорськ, то треба завдавати ударів за Луганськ — на відстань понад 200 кілометрів, щоб уразити російські війська, які там знаходяться. Удари на таку відстань стануть для нас великим плюсом. Ми можемо серйозно підрізати можливості Російської Федерації для подальшого наступу», — висловив думку Ступак.

Нагадаємо, просування російських військ на Сумському напрямку не пов’язане зі слабкістю українських фортифікацій, вважає народний депутат Олександр Федієнко.

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За його словами, наступ росіян — це наказ із Кремля, а не наслідок недоліків оборонних споруд.