Путин заявляет о нелегитимности Зеленского, но готов вести с ним переговоры: в ISW объяснили мотивы диктатора РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Владимир Путин прямо заявил, что не подпишет мирное соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин заявил, что готов вести переговоры с Зеленским, но утверждал, что Зеленский нелегитимен и что Россия будет подписывать правовые соглашения только с «легитимными» властями.

Об этом идет речь в материале американского Института изучения войны (ISW).

«Путин повторил свои ложные заявления о том, что в украинской Конституции или законодательстве нет правового механизма для продления срока полномочий украинского президента в условиях военного положения, и Путин намеренно обезобразил украинскую Конституцию и законодательство, чтобы подкрепить свои заявления. Путин также заявил, что все назначенные Зеленским органы власти в Украине нелегитимны, утверждая, что если президент нелегитимен, то „вся система власти становится нелегитимной“. Конституция Украины и украинское законодательство четко определяют, что Украина не может проводить выборы в условиях военного положения и что украинские власти не могут отменить военное положение, пока „сохраняется угроза нападения, опасность государственной независимости Украины, ее территориальной целостности“, — говорится в отчете.

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Аналитики ISW отмечают, что недавнее заявление Путина о том, что он готов вести переговоры с Зеленским, лишено смысла, поскольку Путин указал, что не подпишет законное мирное соглашение с украинским правительством Путин и другие кремлевские чиновники часто и неправдиво обвиняли Зеленского и других представителей украинского2. года, а Кремль называл нелегитимными все украинские правительства, начиная с 2014 года.

Российские чиновники время от времени называли других украинских чиновников и организации возможными легитимными органами власти, с которыми Россия может законно вести переговоры и подписать мирное соглашение, но заявление Путина, обвинившее все правительство Зеленского в нелегитимности, свидетельствует о том, что Россия также не признает соглашение, подписанное каким-либо украинским членом.

ISW продолжает считать, что эти информационные операции являются частью усилий, направленных на создание информационных условий для отказа России от любого будущего мирного соглашения, которое оно может подписать с Украиной в любой момент по собственному выбору.

Напомним, в СНБО призывают медиа и общество не поддаваться на ядерные «страшилки» со стороны России. Такие заявления — элемент психологической войны, направленной на усиление страха среди западных стран и давление без реального применения оружия.

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