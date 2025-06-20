Леся Никитюк выписалась из роддома и показала первые фото с сыном

Леся Никитюк с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк официально подтвердила, что впервые стала мамой.

Знаменитость рожала в одном из роддомов Киева. Ведущая также подтвердила, что стала мамой мальчика. Дату рождения малыша Леся Никитюк не указала. Впрочем, она уже выписалась из роддома.

В своем Instagram ведущая делилась, как жених-военный Дмитрий Бабчук встречал ее из роддома. Пара действительно не устраивала шума вокруг выписки. Тем не менее, возлюбленный забрал Лесю на роскошной машине и подарил ей большой букет цветов.

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Леся Никитюк с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, ведущая уже и успела показать первые фото с сыном. Правда, самого малыша разглядеть не удастся, ведь он был закутан в пеленки. Также Леся Никитюк не стала раскрывать имя малыша.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, в этом году в личной жизни ведущей произошли кардинальные переме6ны. Знаменитость обручилась с возлюбленным. 16 июня Леся Никитюк официально подтвердила, что беременна. А сейчас же ведущая рассекретила, что уже родила.