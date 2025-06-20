Как проверить свежесть яиц: советы, которые сохранят здоровье и кошелек

Как проверить свежесть яиц / © Associated Press

Реклама

Издание Real Simple рассказало, что яйца могут оставаться безопасными для потребления еще несколько недель после указанной даты и как определить их свежесть в домашних условиях без лаборатории и специального оборудования.

Портятся ли яйца

Да, но гораздо медленнее, чем вы думаете.

Свежие сырые яйца хранятся в холодильнике 3-5 недель.

Вареные яйца — до 7 дней.

Дата на упаковке (например, «использовать до») не всегда отражает фактическую свежесть, а лишь служит ориентиром для ротации товара в магазинах.

Эффективные способы проверить свежесть яиц

Тест на плавучесть в воде

Это один из самых популярных и надежных способов:

Реклама

Наполните глубокую миску холодной водой. Опустите яйцо в воду.

Результаты:

Яйцо лежит на дне боком — оно очень свежее.

Яйцо стоит вертикально на дне — пригодное, но уже не первой свежести.

Яйцо плавает — испорченное, выбрасывайте без сожаления.

Почему оно плавает: яичная скорлупа пористая, со временем вода испаряется, а воздух заполняет пространство внутри. Чем больше воздуха — тем выше яйцо поднимается в воде.

Запах — ваш лучший друг

Свежее яйцо не имеет запаха. Если вы почувствовали даже слабый неприятный запах, выбрасывайте сразу. Это верный признак гниения или развития бактерий.

Тест на консистенцию белка и желтка

Разбейте яйцо на ровную поверхность:

Реклама

Свежее яйцо: белок плотный, держится кучи, желток — округлый и приподнятый.

Старое яйцо: белок жидкий, растекается, желток — плоский и может потерять форму.

Встряхните яйцо возле уха

Звук «плюскота» означает, что яйцо уже потеряло свою структуру и не свежее. Свежее яйцо — не издает никакого звука при встряске.

Проверка скорлупы

Осмотрите яйцо:

Скорлупа должна быть чистой, сухой, без трещин.

Если есть скользкий, липкий или порошкообразный налет — это признак плесени или бактерий.

Трещины ускоряют порчу — бактерии легко проникают внутрь.

Цвет белка и желтка

Разбейте яйцо в миску и обратите внимание на цвет:

Если появляются розовые, зелено-серые, перламутровые пятна — это свидетельствует о бактериальном заражении. Такое яйцо употреблять нельзя.

Дата на упаковке — ориентир, а не приговор

Дата упаковки — показывает, когда яйца были упакованы.

Дата «использовать до» — не позднее 45 дней после упаковки.

Если дата прошла, яйца еще могут быть безопасными. Просто проверьте их по приведенным методам.

Реклама

Как правильно хранить яйца дома

Правильное хранение — залог длительного срока годности:

Держите яйца в оригинальной упаковке.

Храните на центральной полке холодильника, а не на дверце — там температура нестабильна.

Яйца должны лежать острым концом вниз — это помогает уменьшить потерю влаги и продлить свежесть.

Совет: если яйцо случайно треснуло — не выбрасывайте. Перелейте в чистую закрытую емкость и используйте в течение 1-2 дней.

Яйца — ценный источник белка и витаминов и совсем не обязательно спешить их выбрасывать сразу после даты на упаковке. Благодаря простым и проверенным методам (плавучесть, запах, консистенция), вы легко определите, какие яйца можно употреблять, а какие — лучше оставить для мусорки.