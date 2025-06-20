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Как проверить свежесть яиц: советы, которые сохранят здоровье и кошелек
Мы привыкли ориентироваться на даты на упаковке, когда решаем стоит ли употреблять тот или иной продукт. Но в случае с яйцами — все не так просто.
Издание Real Simple рассказало, что яйца могут оставаться безопасными для потребления еще несколько недель после указанной даты и как определить их свежесть в домашних условиях без лаборатории и специального оборудования.
Портятся ли яйца
Да, но гораздо медленнее, чем вы думаете.
Свежие сырые яйца хранятся в холодильнике 3-5 недель.
Вареные яйца — до 7 дней.
Дата на упаковке (например, «использовать до») не всегда отражает фактическую свежесть, а лишь служит ориентиром для ротации товара в магазинах.
Эффективные способы проверить свежесть яиц
Тест на плавучесть в воде
Это один из самых популярных и надежных способов:
Наполните глубокую миску холодной водой.
Опустите яйцо в воду.
Результаты:
Яйцо лежит на дне боком — оно очень свежее.
Яйцо стоит вертикально на дне — пригодное, но уже не первой свежести.
Яйцо плавает — испорченное, выбрасывайте без сожаления.
Почему оно плавает: яичная скорлупа пористая, со временем вода испаряется, а воздух заполняет пространство внутри. Чем больше воздуха — тем выше яйцо поднимается в воде.
Запах — ваш лучший друг
Свежее яйцо не имеет запаха. Если вы почувствовали даже слабый неприятный запах, выбрасывайте сразу. Это верный признак гниения или развития бактерий.
Тест на консистенцию белка и желтка
Разбейте яйцо на ровную поверхность:
Свежее яйцо: белок плотный, держится кучи, желток — округлый и приподнятый.
Старое яйцо: белок жидкий, растекается, желток — плоский и может потерять форму.
Встряхните яйцо возле уха
Звук «плюскота» означает, что яйцо уже потеряло свою структуру и не свежее. Свежее яйцо — не издает никакого звука при встряске.
Проверка скорлупы
Осмотрите яйцо:
Скорлупа должна быть чистой, сухой, без трещин.
Если есть скользкий, липкий или порошкообразный налет — это признак плесени или бактерий.
Трещины ускоряют порчу — бактерии легко проникают внутрь.
Цвет белка и желтка
Разбейте яйцо в миску и обратите внимание на цвет:
Если появляются розовые, зелено-серые, перламутровые пятна — это свидетельствует о бактериальном заражении. Такое яйцо употреблять нельзя.
Дата на упаковке — ориентир, а не приговор
Дата упаковки — показывает, когда яйца были упакованы.
Дата «использовать до» — не позднее 45 дней после упаковки.
Если дата прошла, яйца еще могут быть безопасными. Просто проверьте их по приведенным методам.
Как правильно хранить яйца дома
Правильное хранение — залог длительного срока годности:
Держите яйца в оригинальной упаковке.
Храните на центральной полке холодильника, а не на дверце — там температура нестабильна.
Яйца должны лежать острым концом вниз — это помогает уменьшить потерю влаги и продлить свежесть.
Совет: если яйцо случайно треснуло — не выбрасывайте. Перелейте в чистую закрытую емкость и используйте в течение 1-2 дней.
Яйца — ценный источник белка и витаминов и совсем не обязательно спешить их выбрасывать сразу после даты на упаковке. Благодаря простым и проверенным методам (плавучесть, запах, консистенция), вы легко определите, какие яйца можно употреблять, а какие — лучше оставить для мусорки.