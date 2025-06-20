Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Ночью, 20 июня, россиян ударили по Одессе. Погиб человек, еще 14 получили ранения разной степени тяжести, среди пострадавших — трое спасателей.

По предварительным данным, силы РФ применили не менее 10 БпЛА, удары приняла гражданская инфраструктура города.

Пресс-секретарь ГСЧС в Одессе Марина Аверина в эфире «Сніданок з 1+1» сообщила детали атаки.

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«Более десяти локаций, это именно там, где были пожары. Самые масштабные пожары — это четырехэтажка. Здесь пожарные спасли трех человек, еще шесть вывели из горящего здания. К сожалению, во время работы произошел обвал элементов конструкции, которые упали на наших спасателей. Трое спасателей пострадали», — сказала она.

Также были пожары в 23-этажном доме на 18, 19 и 20 этажах. Там эвакуировали 600 человек из здания, и в одной квартире были заблокированы семьями с детьми, они спасены.

Еще горело пять жилых домов, автомобили.

«У нас была информация уже под утро, что в здании может находиться еще один человек. Поэтому осуществлялись поисково-спасательные работы, но эта информация не подтвердилась, потому что женщина, которую мы искали, вышла на связь», — добавила она.

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ТСН.ua публикует видео с места удара.

Также в результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы, сообщила прессслужба «Укрзализныци».

По данным компании, пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка. Люди не пострадали. Движение поездов происходит по графику.

Напомним, о первых последствиях российской атаки по городу рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер около 01:40. Он отметил, что под ударом оказались жилые дома, корпус заведения высшего образования, газопровод, а также частные автомобили.

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Городской глава Труханов около 02:00 уточнил данные о последствиях российской атаки по Одессе. По его информации, беспилотники повредили несколько многоэтажек в центре города, автомобили и корпуса высшего образования.

Правоохранители открыли дело по факту совершения военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, враг атаковал Украину 86 ударными беспилотниками по направлениям Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ и Чауда в Крыму.