Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Уночі, 20 червня, росіян вгатили по Одесі. Загинула людина, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед постраждалих — троє рятувальників.

За попередніми даними, сили РФ застосували щонайменше 10 БпЛА, ударів зазнала цивільна інфраструктура міста.

Речниця ДСНС в Одесі Марина Аверіна в етері «Сніданок з 1+1» повідомила деталі атаки.

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«Понад десять локацій, це саме там, де були пожежі. Наймасштабніші пожежі — це чотириповерхівка. Тут вогнеборці врятували трьох осіб, ще шість вивели з палаючої будівлі. На жаль, під час роботи так сталося, що стався обвал елементів конструкції, які впали на наших рятувальників. Троє рятувальників постраждали», — сказала вона.

Також були пожежі в 23-поверховому будинку на 18, 19 і 20 поверхах. Там евакуювали 600 людей з будівлі, і в одній квартирі були заблоковані родинами з дітьми, їх врятовано.

Ще також горіло п’ять житлових будинків, автівки.

«У нас була інформація вже під ранок, що в будівлі може перебувати ще одна особа. Тому здійснювалися пошуково-рятувальні роботи, але ця інформація не підтвердилась, тому що та жінка, яку ми шукали, вийшла на зв’язок», — додала вона.

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ТСН.ua публікує відео з місця удару.

Також унаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

За даними компанії, уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. Люди не постраждали. Рух поїздів здійснюється за графіком.

Нагадаємо, про перші наслідки російської атаки по місту розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер близько 01:40 години. Він зазначив, що під ударом опинилися житлові будинки, корпус закладу вищої освіти, газопровід, а також приватні автомобілі.

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Міський очільник Труханов близько 02:00 години уточнив дані щодо наслідків російської атаки по Одесі. За його інформацією, безпілотники пошкодили кілька багатоповерхівок у середмісті, автомобілі та корпуси закладу вищої освіти.

Правоохоронці відкрили справу за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ворог атакував Україну 86 ударними безпілотниками з напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда у Криму.