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ТСН у соціальних мережах

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Атака РФ на Одесу: понад 10 влучань, постраждали вогнеборці (фото)

Тривають пошуково-рятувальні роботи в Одесі: під завалами можуть бути люди

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Одеса

Одеса / © ДСНС

20 червня 2025 року Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі.

Про це пише ДСНС України.

Полум’ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. Рятувальники врятували 3 особи, ще 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Постраждав 23-поверховий житловий будинок — вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано 3 осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

Одеса 20 червня_9 / © ДСНС

© ДСНС

Одеса 20 червня_8 / © ДСНС

© ДСНС

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© ДСНС

Одеса 20 червня_5 / © ДСНС

© ДСНС

Одеса 20 червня_3 / © ДСНС

© ДСНС

Одеса 20 червня_6 / © ДСНС

© ДСНС

Одеса 20 червня_2 / © ДСНС

© ДСНС

Одеса 20 червня_1 / © ДСНС

© ДСНС

На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула Пункт Незламності. За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники. ДСНС разом із добровольцями продовжують працювати на місцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).

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