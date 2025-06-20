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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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96
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Удар російськими дронами по Одесі: під завалами будинку можуть бути люди

В Одесі внаслідок атаки дрона зруйновано чотириповерховий житловий будинок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Одеса 20 червня

Одеса 20 червня / © Facebook/Геннадій Труханов

Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа в Одесі, що буквально знищила житлову чотириповерхівку.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов

Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди.

Екстрені служби працюють.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).

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