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Удар російськими дронами по Одесі: під завалами будинку можуть бути люди
В Одесі внаслідок атаки дрона зруйновано чотириповерховий житловий будинок.
Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа в Одесі, що буквально знищила житлову чотириповерхівку.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов
Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди.
Екстрені служби працюють.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).