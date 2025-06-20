Удар российскими дронами по Одессе: под завалами дома могут быть люди

Одесса 20 июня / © Facebook/Геннадий Труханов

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В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар в Одессе, буквально уничтоживший четырехэтажку.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди.

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Экстренные службы работают.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе , где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).