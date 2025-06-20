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- Украина
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Удар российскими дронами по Одессе: под завалами дома могут быть люди
В Одессе в результате атаки дрона разрушен четырехэтажный жилой дом.
В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар в Одессе, буквально уничтоживший четырехэтажку.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди.
Экстренные службы работают.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе , где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).