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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Харьков дважды за ночь оказался под ударом российских дронов

Россияне продолжают цинично атаковать украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 20 июня 2025 года в Харькове было зафиксировано три взрыва в городе, все - в Шевченковском районе.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

  • Один из прилетов произошел у многоэтажных жилых домов, последствия уточняются. О пострадавших информация пока не поступала.

  • На месте одного из прилетов в Шевченковском районе пожар. Информации о пострадавших пока нет.

  • В результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - попадание во двор многоэтажки: выбитые стекла, изуродованные машины. О пострадавших информация пока не поступала.

  • Пока известно о трех пострадавших - один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены.

  • Всего зафиксировано пять прилетов по городу.

  • Второй раз за сегодняшнюю ночь Харьков под ударом вражеских беспилотников. Предварительно - удар пришелся по Новобаварскому району.

  • По уточненной информации – прилет произошел в Основянском районе. Под ударом – частный сектор, есть предварительная информация об ударе по частному дому.

Напомним, вечером 19 июня воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в ряде областей Украины. Также было сообщение о Шахедах, в частности, на севере Харьковщины курсом на Харьков.

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