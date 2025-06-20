Харьков дважды за ночь оказался под ударом российских дронов

Беспилотник / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 20 июня 2025 года в Харькове было зафиксировано три взрыва в городе, все - в Шевченковском районе.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Один из прилетов произошел у многоэтажных жилых домов, последствия уточняются. О пострадавших информация пока не поступала.

На месте одного из прилетов в Шевченковском районе пожар. Информации о пострадавших пока нет.

В результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - попадание во двор многоэтажки: выбитые стекла, изуродованные машины. О пострадавших информация пока не поступала.

Пока известно о трех пострадавших - один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены.

Всего зафиксировано пять прилетов по городу.

Второй раз за сегодняшнюю ночь Харьков под ударом вражеских беспилотников. Предварительно - удар пришелся по Новобаварскому району.

По уточненной информации – прилет произошел в Основянском районе. Под ударом – частный сектор, есть предварительная информация об ударе по частному дому.

Напомним, вечером 19 июня воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в ряде областей Украины. Также было сообщение о Шахедах, в частности, на севере Харьковщины курсом на Харьков.

Реклама