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Харьков дважды за ночь оказался под ударом российских дронов
Россияне продолжают цинично атаковать украинские города ночью.
В ночь на 20 июня 2025 года в Харькове было зафиксировано три взрыва в городе, все - в Шевченковском районе.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Один из прилетов произошел у многоэтажных жилых домов, последствия уточняются. О пострадавших информация пока не поступала.
На месте одного из прилетов в Шевченковском районе пожар. Информации о пострадавших пока нет.
В результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - попадание во двор многоэтажки: выбитые стекла, изуродованные машины. О пострадавших информация пока не поступала.
Пока известно о трех пострадавших - один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены.
Всего зафиксировано пять прилетов по городу.
Второй раз за сегодняшнюю ночь Харьков под ударом вражеских беспилотников. Предварительно - удар пришелся по Новобаварскому району.
По уточненной информации – прилет произошел в Основянском районе. Под ударом – частный сектор, есть предварительная информация об ударе по частному дому.
Напомним, вечером 19 июня воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в ряде областей Украины. Также было сообщение о Шахедах, в частности, на севере Харьковщины курсом на Харьков.