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- Украина
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В Одессе раздались взрывы
Враг избрал своей целью Одессу.
В ночь на 20 июня 2025 года в Одессе прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"В городе слышны мощные взрывы!", — говорится в сообщении.
Пока неизвестно о ситуации в городе, жертвах или пострадавших.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе , где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).