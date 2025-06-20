В Одессе раздались взрывы

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 20 июня 2025 года в Одессе прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышны мощные взрывы!", — говорится в сообщении.

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Пока неизвестно о ситуации в городе, жертвах или пострадавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе , где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).