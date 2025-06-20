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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
356
Время на прочтение
1 мин

В Одессе раздались взрывы

Враг избрал своей целью Одессу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 20 июня 2025 года в Одессе прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышны мощные взрывы!", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно о ситуации в городе, жертвах или пострадавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе , где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).

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Дата публикации
Количество просмотров
356
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