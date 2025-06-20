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- Укрaїнa
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В Одесі пролунали вибухи
Ворог обрав своєю ціллю Одесу.
У ніч проти 20 червня 2025 року в Одесі пролунали потужні вибухи.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
"В місті чутно потужні вибухи!", — йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо про ситуацію в місті, жертв чи постраждалих.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).