Російський десант в Одесі: за яких умов може висадитися ворог

Російський десант

Реклама

На сьогодні для висадження російського морського десанту в Одесі немає жодних умов. Висадження десанту може відбуватися лише назустріч сухопутному угрупованню військ, якого наразі там немає.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону.

Плетенчук детально пояснив, чому висадження російського десанту в Одесі на сьогодні неможливе.

Реклама

«Десант висаджується лише назустріч сухопутному угрупованню. Тому що висаджувати десант заради десанту — просто суїцидальна абсолютно місія. По-перше, вони (росіяни — ред.) серйозно втратили десантні спроможності внаслідок ударів по великих десантних кораблях. По-друге, підійти до нашого узбережжя для них — нереально, вони це чудово знають. Вони знають, що їх там чекають не з обіймами», — розповів речник ВМС.

За його словами, аби зрозуміти, чи застосовуватиме ворог кораблі, треба дивитися в небо, чи є там російська авіація. Також, щоб зрозуміти, чи можливе висадження морського десанту, треба дивитися на лінію бойового зіткнення на суходолі: чи є росіян справді такі просування, за яких є сенс проводити висадження.

«Станом на зараз навіть близько нічого такого немає», — акцентував Плетенчук.

Нагадаємо, раніше речник ВМС вже заявляв, що для російської армії висаджувати зараз свій десант в Одесі — це «чистий суїцид». Україна добре захистила берегову лінію цього і не тільки регіону.

Реклама

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Одеса є містом, яке Росія прагне знищити і має на нього великі плани.