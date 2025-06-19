Российский десант в Одессе: при каких условиях может высадиться враг

Российский десант

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На сегодня для высадки российского морского десанта в Одессе нет никаких условий. Высадка десанта может происходить только навстречу сухопутной группировке войск, которой сейчас там нет.

Об этом представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

Плетенчук подробно объяснил, почему высадка российского десанта в Одессе на сегодня невозможна.

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"Десант высаживается только навстречу сухопутной группировке. Потому что высаживать десант ради десанта — просто суицидальная абсолютно миссия. Во-первых, они (россияне — ред.) серьезно потеряли десантные способности в результате ударов по большим десантным кораблям. Во-вторых, подойти к нашему побережью для них — нереально, они это прекрасно знают. Они знают, что их там ждут не с объятиями», — рассказал представитель ВМС.

По его словам, чтобы понять, будет ли враг применять корабли, надо смотреть в небо, есть ли там российская авиация. Также, чтобы понять, возможна ли высадка морского десанта, надо смотреть на линию боевого соприкосновения на суше: есть ли у россиян действительно такие продвижения, при которых есть смысл проводить высадку.

«По состоянию на сейчас даже близко ничего такого нет», — акцентировал Плетенчук.

Напомним, ранее спикер ВМС уже заявлял, что для российской армии высаживать сейчас свой десант в Одессе – это «чистый суицид». Украина хорошо защитила береговую линию этого и не только региона.

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Заметим, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одесса является городом, который Россия стремится уничтожить и имеет на него большие планы.