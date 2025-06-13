Россия готовит десант на Одессу: эксперт рассказал, правда ли это

Одесса / © unsplash.com

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Угроза высадки российского десанта под Одессой выглядит сейчас как элемент информационно-психологического влияния, а не реальный военный сценарий.

Об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко в эфире канала «Мы — Украина».

«Об этом говорит Путин и российские СМИ, но это попытка запугать», — отметил эксперт.

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По его словам, даже если РФ и решится на высадку, она не будет иметь никакого стратегического успеха без каких-либо двух параллельных ударов — со стороны Николаева и с севера, из района Приднестровья.

«Сам по себе десант — даже если будет успешная высадка — не сможет достичь цели», — подчеркнул Рыженко.

Эксперт напомнил, что в марте 2022 года Россия уже пыталась совершить подобную операцию, но потерпела неудачу. С тех пор ситуация в пользу Украины существенно изменилась:

Береговая оборона Украины получила современное вооружение, в частности, противокорабельные ракеты и морские ударные дроны.

Флот десантных кораблей РФ серьезно ослаб — часть из них уничтожена или выведена из строя.

«Сейчас их возможности по доставке десанта — вдвое меньше трех лет назад», — подытожил Андрей Рыженко.

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По его мнению, ситуация на украинском побережье не дает никаких оснований говорить о реальной угрозе десанта — это «пугание для внутренней и внешней аудитории».

Напомним, российские оккупационные войска, вероятно, начали свою последнюю масштабную наступательную кампанию на фронте этого лета. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, почему Кремль бросает все силы именно сейчас.

По его словам, несмотря на громкие заявления, масштабная наступательная операция 2024 принесла врагу минимальные достижения: продвижение вглубь украинской территории составляло всего 55 километров. Ценой этих метров стали около полумиллиона погибших россиян.

Аналитик подчеркнул, что нынешнее продвижение врага происходит медленнее, чем в предыдущие кампании, а потери одновременно растут.

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