Росія готує десант на Одесу: експерт розповів, чи правда це

Одеса / © unsplash.com

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Загроза висадки російського десанту під Одесою наразі виглядає як елемент інформаційно-психологічного впливу, а не реальний військовий сценарій.

Про це заявив заступник начальника штабу ВМС України (2004–2020 рр.) Андрій Риженко в ефірі каналу «Ми — Україна».

«Про це говорить Путін і російські ЗМІ, але це — спроба залякати», — зазначив експерт.

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За його словами, навіть якщо РФ і наважиться на висадку, вона не матиме жодного стратегічного успіху без щонайменше двох паралельних ударів — з боку Миколаєва та з півночі, з району Придністров’я.

«Сам по собі десант — навіть якщо буде успішна висадка — не зможе досягти мети», — наголосив Риженко.

Експерт нагадав, що в березні 2022 року Росія вже намагалася здійснити подібну операцію, але зазнала невдачі. Відтоді ситуація на користь України істотно змінилася:

Берегова оборона України отримала сучасне озброєння, зокрема протикорабельні ракети та морські ударні дрони.

Флот десантних кораблів РФ серйозно ослаб — частину з них знищено або виведено з ладу.

«Зараз їхні можливості по доставці десанту — вдвічі менші, ніж три роки тому», — підсумував Андрій Риженко.

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На його думку, ситуація на українському узбережжі наразі не дає жодних підстав говорити про реальну загрозу десанту — це «лякання для внутрішньої та зовнішньої аудиторії».

Нагадаємо, російські окупаційні війська, ймовірно, розпочали свою останню масштабну наступальну кампанію на фронті цього літа. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, чому Кремль кидає всі сили саме зараз.

За його словами, попри гучні заяви, масштабна наступальна операція 2024 року принесла ворогові мінімальні здобутки: просування вглиб української території становило лише 55 кілометрів. Ціною цих метрів стали майже пів мільйона загиблих росіян.

Аналітик підкреслив, що нинішнє просування ворога відбувається повільніше, ніж у попередні кампанії, а втрати водночас зростають.

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