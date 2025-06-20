Харків двічі за ніч опинився під ударом російських дронів

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 20 червня 2025 року у Харкові було зафіксовано три вибухи у місті, усі - у Шевченківському районі.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила.

На місці одного з прильотів у Шевченківському районі пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому - маємо влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини. Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Наразі відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Близько 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені.

Всього зафіксовано пʼять прильотів по місту.

Вдруге за сьогоднішню ніч Харків під ударом ворожих безпілотників. Попередньо - удар прийшовся по Новобаварському району.

За уточненою інформацією - приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом - приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку.

Нагадаємо, увечері 19 червня повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили у низці областей України. Також було повідомлення про “Шахеди”, зокрема, на півночі Харківщини курсом на Харків.

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