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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Харків двічі за ніч опинився під ударом російських дронів

Росіяни продовжують цинічно атакувати українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 20 червня 2025 року у Харкові було зафіксовано три вибухи у місті, усі - у Шевченківському районі.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

  • Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила.

  • На місці одного з прильотів у Шевченківському районі пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

  • Внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому - маємо влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини. Про постраждалих інформація наразі не надходила.

  • Наразі відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Близько 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені.

  • Всього зафіксовано пʼять прильотів по місту.

  • Вдруге за сьогоднішню ніч Харків під ударом ворожих безпілотників. Попередньо - удар прийшовся по Новобаварському району. 

  • За уточненою інформацією - приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом - приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку.

Нагадаємо, увечері 19 червня повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили у низці областей України. Також було повідомлення про “Шахеди”, зокрема, на півночі Харківщини курсом на Харків.

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