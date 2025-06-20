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Харків двічі за ніч опинився під ударом російських дронів
Росіяни продовжують цинічно атакувати українські міста вночі.
У ніч проти 20 червня 2025 року у Харкові було зафіксовано три вибухи у місті, усі - у Шевченківському районі.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила.
На місці одного з прильотів у Шевченківському районі пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому - маємо влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини. Про постраждалих інформація наразі не надходила.
Наразі відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Близько 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені.
Всього зафіксовано пʼять прильотів по місту.
Вдруге за сьогоднішню ніч Харків під ударом ворожих безпілотників. Попередньо - удар прийшовся по Новобаварському району.
За уточненою інформацією - приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом - приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку.
Нагадаємо, увечері 19 червня повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили у низці областей України. Також було повідомлення про “Шахеди”, зокрема, на півночі Харківщини курсом на Харків.