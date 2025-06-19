Повітряна тривога у Харкові 19 червня

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Пізно ввечері 19 червня у Харкові лунають вибухи. Як повідомили місцеві жителі та підтвердив міський голова, під час повітряної тривоги у місті було чутно щонайменше чотири вибухи. І вже відомо про влучання.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Одне з влучань у Харкові — біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюють», — повідомив Терехов.

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Також він написав, що на місці одного з прильотів у Шевченківському районі міста утворилася пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, увечері 19 червня повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили у низці областей України. Також було повідомлення про «Шахеди», зокрема, на півночі Харківщини курсом на Харків.

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