Неприступний бункер у серці гори: що відомо про іранський ядерний об’єкт Фордо

Іран створив неприступний ядерний бункер всередині гори

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Іранський ядерний об’єкт Фордо, захований глибоко всередині гори та захищений від найпотужніших протибункерних бомб, залишається одним із найзагадковіших і найнеприступніших місць у світі. Супутникові знімки показують лише п’ять тунелів, велику допоміжну структуру та периметр безпеки. Цей комплекс, розташований поблизу священного міста Кум, з моменту його розкриття у 2009 році постійно викликає спекуляції щодо його справжнього призначення та розмірів.

Про це пише CNN.

Таємниця Фордо: глибина, мета та розкриття

Значна частина відомостей про Фордо походить із величезного архіву іранських документів, викрадених роками раніше ізраїльською розвідкою. За оцінками, головні зали об’єкта знаходяться на глибині 80-90 метрів під землею, що робить його невразливим для будь-якої авіаційної бомби, яка є у розпорядженні Ізраїлю. Це майже унеможливлює його знищення з повітря.

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Деякі аналітики припускають, що у Фордо Іран може прискорити перетворення запасів збагаченого урану на ядерну бомбу. Ізраїль намагався атакувати об’єкт останніми днями, але, за даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), поки що не зміг завдати йому шкоди. Тегеран наполягає, що його ядерна програма є мирною, але Фордо завжди був джерелом серйозного занепокоєння.

«Розмір і конфігурація цього об’єкта не відповідають мирній програмі», — заявив у 2009 році тодішній президент США Барак Обама, коли разом із Ніколя Саркозі та Гордоном Брауном розкрив світу існування Фордо.

Іранці повідомили МАГАТЕ про своє бажання побудувати новий завод зі збагачення палива лише за кілька днів до офіційного оголошення, коли стало зрозуміло, що західні спецслужби вже знають про об’єкт. Будівництво Фордо тривало вже роками.

Девід Олбрайт з Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS) зазначив, що «Фордо — це проєкт, який розпочався під час прискореної програми створення ядерної зброї на початку 2000-х років». Його метою було виробництво збройового урану. Тегеран пояснив МАГАТЕ, що об’єкт, який може вмістити до 3000 центрифуг, збудували під землею з метою захисту від військових атак.

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Збагачення урану та виклики для знищення

Небезпеки Фордо були значною мірою зменшені завдяки «ядерній угоді» (JCPOA), яка вимагала від Ірану видалити більшість центрифуг та ядерний матеріал. Цей процес був скасований, коли президент США Дональд Трамп вийшов з угоди у 2018 році.

У 2018 році ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу оприлюднив детальні креслення Фордо та інформацію про його цілі — виробництво збройового урану для однієї або двох ядерних боєголовок на рік.

Нещодавні звіти МАГАТЕ свідчать, що Іран наростив виробництво збагаченого урану до рівня 60% на об’єкті Фордо, який тепер містить 2700 центрифуг.

«Значно збільшене виробництво та накопичення високозбагаченого урану Іраном… викликає серйозне занепокоєння», — заявило МАГАТЕ 31 травня.

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Експерти наголошують, що 60% збагачення майже не має іншого сенсу, окрім підготовки до подальшого збагачення до збройового рівня. За даними ISIS, Іран може перетворити свій поточний запас 60-відсоткового урану на 233 кг збройового урану (достатньо для дев’яти ядерних боєголовок) за три тижні.

Саме тому Фордо є головним об’єктом уваги Ізраїлю, який прагне знищити ядерну програму Ірану. Однак знищення Фордо з повітря було б майже неможливим для Ізраїлю, згідно зі звітом британського RUSI. Для цього знадобилася б значна вогнева потужність та допомога США, оскільки навіть американські протибункерні бомби GBU-57 не досягли б об’єкта на глибині 60 метрів, а їх доставка вимагає бомбардувальників B-2, яких Ізраїль не має. Експерти вважають, що для знищення Фордо знадобиться кілька влучань.

За словами Девіда Олбрайта, інші способи вивести Фордо з ладу включають знищення входів у тунелі та системи вентиляції, що може паралізувати об’єкт на місяці. Він зазначає, що Фордо — це лише частина головоломки, і навіть його знищення не усуне всі загрози, пов’язані з іранською ядерною програмою.

Нагадаємо, Трамп не наважується на удар по ядерному об’єкту Ірану. Він вдмовився від атаки на Фордо через сумніви в ефективності бомби GBU-57.

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