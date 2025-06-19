"Не можу змиритися": історія українського бійця, чия родина загинула в Ізраїлі

Артем Бурик з дружиною / © Вести

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Український військовослужбовець Артем Бурик, який служить у 95-й бригаді ЗСУ на Сумському фронті, пережив страшну трагедію. Внаслідок іранського ракетного удару по Бат-Яму він втратив 7-річну доньку Настю, 30-річну дружину Марію Пєшкурову. А також її матір Олену Соколову, та двох двоюрідних братів доньки — 10-річного Костю Тутевича та 14-річного Іллю Пєшкурова. Родина виїхала з Одеси до Ізраїлю у грудні 2022 року, шукаючи прихистку від війни та сподіваючись на лікування Насті від лейкемії.

Про це пише Вести.

«Я не можу цього усвідомити. Я розмовляв з Настею за кілька годин до її загибелі. Вона сказала мені, що бачила, як над домом збивали ракети, і злякалася», — розповів 39-річний Артем.

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Тіла Марії, Насті та двох хлопчиків були знайдені швидко, тоді як бабусю відшукали лише через чотири дні після обвалу будинку. Артем з жахом відзначає: «Родина втекла від війни в Україні й була вбита в Ізраїлі».

Боротьба за життя та переїзд до Ізраїлю

Маленька Настя боролася з гострим лімфобластним лейкозом. Після п’яти місяців лікування в Одесі родина шукала можливості для трансплантації кісткового мозку за кордоном. Завдяки зусиллям волонтерів та фондів вдалося зібрати необхідні кошти. Настя пройшла лікування в Ізраїлі, перенісши шість операцій.

Артем, як і його тесть, не змогли приїхати до Ізраїлю, оскільки в Україні діє заборона на виїзд чоловіків віком до 60 років. Він дав згоду на кремацію тіл дружини та доньки та їхнє перевезення до України.

«По-перше, це полегшить їхнє повернення на батьківщину, а по-друге, я не зможу побачити покалічені тіла рідних, знайдені під завалами», — пояснив він.

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Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що питаннями повернення загиблих займається українське посольство в Ізраїлі. Командири Артема пообіцяли надати йому відпустку для вирішення похоронних питань та подолання жахливої втрати.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня іранський ракетний обстріл Ізраїлю забрав життя п’ятьох українців, які знайшли свою смерть під завалами житлового будинку в місті Бат-Ям неподалік Тель-Авіва. Ця жахлива трагедія обірвала долі родини з Одеси, яка приїхала до Ізраїлю з однією метою — боротися за життя 7-річної Насті Бурик, хворої на онкологію.