Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп попередньо схвалив рішення про удар американських літаків по головному ядерному об’єкту Ірану — підземному заводу зі збагачення урану у Фордо.

Про це повідомляє американська служба новин CBS News.

За інформацією видання, Трамп поінформований про ризики та переваги удару по Фордо. Він вважає, що виведення цього об’єкта з ладу потрібне, оскільки це єдине місце, де Іран може створити ядерну зброю в найкоротший термін.

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«Він вважає, що вибору особливо немає. Завершення роботи означає знищення Фордо», — сказав один із співрозмовників видання.

Видання підтвердило, що Трамп схвалив плани нападу на Іран ще ввечері 17 червня. Однак він досі не ухвалив остаточного рішення з цього приводу.

Трамп очікує, що Іран добровільно відмовиться від ядерної програми і завдавати удару по Фордо вже не буде потреби.

Американська розвідка тим часом передала Білому дому звіти, в яких вказано приблизну швидкість створення ядерної зброї Тегераном.

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Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф під час закритих слухань стверджував, що Іран вважається близьким до здобуття ядерної зброї.

Заява Реткліффа не співпадає з офіційною позицією розвідки США. Там вважають, що керівництво Ірану не віддавало офіційного наказу про створення ядерної бомби. Саме таку інформацію розвідувальна спільнота США надала Конгресу.

Раніше джерела видання The Guardian повідомили, що Дональд Трамп не наважився на удар по ядерному об’єкту Ірану у Фордо через сумніви у здатності бомби GBU-57 проникнути на потрібну глибину і гарантовано знищити цей підземний завод.

Нагадаємо, у четвер, 19 червня, у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо Ірану упродовж наступних двох тижнів.

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